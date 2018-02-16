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    Общество

    Геращенко раскритиковала заявления о возможном обмене Сенцова и Сущенко

    (обновлено: )20911
    Первый вице-спикер ВР заявила, что "названные некоторыми экспертами фамилии и детали - очень далекая от истины история, и, по сути, является дезинформацией".
    Ирина Геращенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Информация об обмене украинцев Олега Сенцова и Романа Кльченко на российских военных не соответствует действительности, заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины на переговорах в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко.

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    УНИАН
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    Ранее в пятницу представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга заявил, что Сущенко и Сенцова планируют обменять на российских военных Александра Баранова и Максима Одинцова, которых приговорили в Украине к 13 и 14 годам лишения свободы.

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    "Заявления, касающиеся граждан А. и Б., а также наших режиссера и журналиста, за свободу которых ведется борьба, к сожалению, не соответствуют действительности. Я вынуждена опровергать чужие заявления, чтобы остановить процесс безответственных комментариев в эфирах. Остановить то, что сейчас может повредить переговорам. И процессу освобождения ребят", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

    Она отметила, что "названные некоторыми экспертами фамилии и детали — очень далекая от истины история, и, по сути, является дезинформацией, которая в первую очередь бьет по семьям".

    По ее данным, сейчас не время называть ни фамилии, на даты обмена пленными, "чтобы не навредить процессу".

    "Так же избегают называть и обнародовать фамилии или детали все те, кто действительно причастен к процессу переговоров и обладает деталями. Любая недостоверная информация может сорвать хрупкую надежду, больно ранит родственников и семьи заложников и политзаключенных, и очень опасна с точки зрения срыва переговоров", — подчеркнула Геращенко.

    Facebook Ирины Геращенко
    Комментарий Ирины Геращенко об обменен Олега Сенцова и романа Сущенко

    Баранов и Одинцов были задержаны 20 ноября 2016 года в Херсонской области. Минобороны России расценило задержание российских военнослужащих как похищение. В свою очередь глава СБУ Василий Грицак заявил, что Баранов и Одинцов были задержаны правоохранителями законно. По версии следствия, военные в 2014 году после присоединения Крыма к РФ дезертировали из рядов украинской армии и, совершив государственную измену, перешли на службу в российскую армию.

    Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден предполагаемый сообщник Сенцова Александр Кольченко.

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    Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом информационного агентства "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частным визитом. 7 октября ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко якобы является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны отрицают это.

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