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    Сделано важное заявление о подготовке обмена Сущенко и Сенцова на военных РФ

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    Представитель уполномоченного Верховной Рады с прав человека Михаил Чаплыга убежден, что идет активная подготовка к обмену военных РФ, осужденных в Украине, на украинцев Сущенко и Сенцова.
    Олег Сенцов. Архивное фото
    REUTERS Sergey Pivovarov

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Украинцев Романа Сущенко и Олега Сенцова планируют обменять на осужденных в Украине военных РФ Александра Баранова и Максима Одинцова, которых приговорили к 13 и 14 лет лишения свободы соответственно.

    Такое мнение высказал представитель уполномоченного Верховной Рады с прав человека Михаил Чаплыга в эфире телеканала Newsone.

    По его мнению, сейчас идет подготовка к такому обмену.

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    "Есть такие граждане Одинцов и Баранов, которые уже получили приговоры. Тут вопрос: будут ли они их обжаловать. Другая информация о том, что дело Сущенко уже передали в суд. Фактически, я в этом вижу достаточно активную подготовку к обмену Баранова и Одинцова на Сущенко и Сенцова", — пояснил он.

    По словам Чаплыги, для того, чтобы такая форма обмена получилась, они должны получить приговоры в России и Украине, а потом должны быть помилованы.

    Баранов и Одинцов были задержаны 20 ноября 2016 года в Херсонской области. Минобороны России расценило задержание российских военнослужащих как похищение.  В свою очередь глава СБУ Василий Грицак заявил, что Баранов и Одинцов были задержаны правоохранителями законно. По версии следствия, военные в 2014 году после присоединения Крыма к РФ дезертировали из рядов украинской армии и, совершив государственную измену, перешли на службу в российскую армию.

    Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден предполагаемый сообщник Сенцова Александр Кольченко.

    Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом информационного агентства "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частным визитом.

    7 октября ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны отрицают это.

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