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    "Верните нам нашего Сенцова": Порошенко поручил возобновить переговоры с РФ

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    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (402)

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    Глава государства в четверг заявил, что поручил возобновить переговоры об освобождении осужденных в РФ украинских граждан. Это произошло в ходе рабочей поездки в Одесскую область.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в четверг заявил, что поручил возобновить переговоры об освобождении осужденных в РФ украинских граждан.

    "Верните нам нашего Сенцова, всемирно известного кинорежиссера, нашего журналиста Сущенко, который работал в Париже и был арестован в Москве, нашего Кольченко", — попросил Порошенко в ходе рабочей поездки в Одесскую область, отметив, что "дал поручение немедленно возобновить переговоры с РФ о возврате".

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    Ранее Порошенко заявил, что более 15 граждан РФ, находящихся в украинских тюрьмах, нужно обменять на режиссера Олега Сенцова и других украинских граждан.

    Напомним, в ночь на четверг, 28 декабря, в аэропорту "Борисполь" приземлились самолет Ил-76 и президентский борт Ан-148 с 74 освобожденными гражданами Украины, которых удерживали против их воли на неподконтрольных правительству территориях Донбасса.

    Как сообщалось, россиянина Мефедова, подготовленного к обмену, вернули в одесское СИЗО.

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    Президент Петр Порошенко
    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
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