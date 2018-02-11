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    Россия

    Лавров: Климкин родом из Курска и общается со мной на русском

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    По словам главы российского МИД, во время телефонных переговоров и личных встреч министр иностранных дел Украины Павел Климкин общается на русском языке.
    Встреча глав МИД нормандской четверки (Украина, Германия, Россия, Франция) по украинскому урегулированию в Берлине. Сергей Лавров и Павел Климкин
    REUTERS Hannibal Hanschke

    КИЕВ, 11 фев – РИА Новости Украина. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что глава МИД Украины Павел Климкин общается с ним на русском языке во время телефонных переговоров и встреч.

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    Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.

    "На русском", — сказал Лавров в интервью в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1", отвечая на вопрос, на каком языке он разговаривает со своим украинским коллегой Климкиным во время телефонных разговоров и встреч.

    Лавров добавил, что Климкин также общается с ним на русском. "Да. Он родом из Курска", — сказал глава МИД РФ.

    Смотрите также: В Раде разгорелся скандал из-за русского языка

    В последний раз главы МИД РФ и Украины провели телефонные переговоры 15 января, в ходе которых обсудили перспективы выполнения минских соглашений. Ранее об этом разговоре сообщил Климкин.

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