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    Лавров высказался о "кремлевском списке" США

    (обновлено: )77482
    По словам Лаврова, он был удивлен, что на ознакомление со справочником фамилий у Вашингтона ушло пять месяцев.
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал опубликованный в США "кремлёвский доклад".

    По его словам, он был удивлен, что на ознакомление со справочником фамилий у Вашингтона ушло пять месяцев.

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    "На эту тему уже высказался президент, председатель правительства. Я на экранах телевизора увидел фамилии, которые включены в этот доклад. Меня удивило среди прочего одно обстоятельство, которое заключается в следующем. Поручение такой список подготовить содержалось в законе, принятом в августе. Пять месяцев ушло на то, чтобы ознакомиться со справочником, в котором содержатся имена членов правительства, и со справочником, в котором имена сотрудников администрации президента РФ. Можно было это сделать гораздо быстрее", — сказал Лавров журналистам.

    Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

    Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. 

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