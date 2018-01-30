Минфин США ожидает от конгресса закрытой части "кремлевского доклада"

КИЕВ, 30 янв – РИА Новости Украина. Закрытая часть "кремлевского доклада", в котором содержатся рекомендации к конгрессу по поводу санкций, содержит около ста страниц, минфин США считает, что конгресс раскроет эту информацию и с нетерпением ждет этого, заявил министр финансов Стивен Мнучин.

"Сенатор, это неправильная характеристика (что мы не вводим санкции против РФ). Засекреченная часть доклада — это сотня страниц. Мы с нетерпением ждем, что конгресс опубликует его. Предложения по санкциям – беспрецедентная работа, и мы будем использовать этот доклад в рамках намеченного курса ввести санкции. Не интерпретируйте это как – мы не вводим санкции в отношении кого-то из людей в этом докладе", — сказал он на заседании банковского комитета.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".