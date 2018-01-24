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    Лавров о законе по Донбассу. Оправдывает силовое решение ситуации в Донбассе

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    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (381)

    (обновлено: )37240
    По мнению главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, закон о реитеграции Донбасса оправдывает силовое решение ситуации в Донбассе.
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Закон о реитеграции Донбасса, принятый Верховной Радой Украины, оправдывает силовое решение украинского кризиса.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук: Лавров дал важный сигнал по Украине и Донбассу

    Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    "Хотел бы еще раз напомнить, что единственным путем урегулирования внутриукраинского кризиса, преодоления разделительных линий в обществе остается полная и последовательная реализация минского "Комплекса мер", одобренного СБ ООН. Основное препятствие на этом пути — киевская "партия войны", которая решила похоронить минские договоренности и идет на поводу у экстремистов, объявив блокаду Донбасса и приняв в Верховной раде закон, оправдывающий силовое решение внутриукраинского кризиса" — подчеркнул глава МИД РФ, выступая на XXVI Международных Рождественских образовательных чтениях.

    Ранее Лавров заявлял, что закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности.

    Парламент Украины принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". В документе исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

    Москва настаивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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