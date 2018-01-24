Лавров о законе по Донбассу. Оправдывает силовое решение ситуации в Донбассе

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Закон о реитеграции Донбасса, принятый Верховной Радой Украины, оправдывает силовое решение украинского кризиса.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Хотел бы еще раз напомнить, что единственным путем урегулирования внутриукраинского кризиса, преодоления разделительных линий в обществе остается полная и последовательная реализация минского "Комплекса мер", одобренного СБ ООН. Основное препятствие на этом пути — киевская "партия войны", которая решила похоронить минские договоренности и идет на поводу у экстремистов, объявив блокаду Донбасса и приняв в Верховной раде закон, оправдывающий силовое решение внутриукраинского кризиса" — подчеркнул глава МИД РФ, выступая на XXVI Международных Рождественских образовательных чтениях.

Ранее Лавров заявлял, что закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности.

Парламент Украины принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". В документе исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

Москва настаивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.