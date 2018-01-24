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    Украина стала жертвой опаснейших геополитических экспериментов – Лавров

    (обновлено: )800152
    Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал власти Украины и обвинил их в попытках "вбить клин между двумя братскими народами".
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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    КИЕВ, 24 янв – РИА Новости Украина. Украина стала жертвой опаснейших геополитических экспериментов, заявил в среду глава МИД России Сергей Лавров.

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    "Не могу не затронуть ситуацию на соседней Украине, также ставшей жертвой опаснейших геополитических экспериментов. Пришедшие к власти в результате государственного переворота деятели пытаются вбить клин между двумя братскими народами", — сказал он, выступая на XXVI международных образовательных Рождественских чтениях.

    По его словам, "продолжается попустительство захватам храмов канонической Украинской православной церкви, насилию в отношении ее клира и верующих".

    Ранее Лавров заявлял, что закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности.

    Парламент Украины принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". В документе исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

    Москва настаивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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