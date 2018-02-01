Лавров напомнил Киеву о необходимости выполнения минских соглашений

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил Киеву о необходимости полного выполнения минских соглашений.

По его словам, содействие ОБСЕ в этом году будет востребовано в урегулировании конфликта на востоке Украины.

"Мы считаем, что неукоснительное выполнение минского комплекса мер — это единственный путь, несмотря на попытки подорвать мирные перспективы", — сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано, который также является действующим председателем ОБСЕ.

"Имею в виду такие провокационные шаги Киева, как объявленная весной прошлого года полная блокада отдельных районов Донецкой и Луганской областей, недавно принятый закон о реинтеграции Донбасса, которые, по сути, перечеркивают минские соглашения, и печально известный закон об образовании, который дискриминирует не только русский язык, но и все остальные языки меньшинств на Украине", — подчеркнул глава МИД РФ.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.