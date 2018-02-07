Россия обратилась к Западу

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к диалогу с Западом на условиях равноправия.

"Мы постоянно приглашаем Запад к диалогу, будем готовы к диалогу на основах равноправия и уважения интересов друг друга", — сказал он, выступая на мастер-классе для участников конкурса "Лидеры России".

При этом он подчеркнул, что давить на Россию бесполезно. "Никакие угрозы, никакой шантаж, санкции, давление не заставят нас отказаться от того, что мы считаем правильным и справедливым", — отметил министр.

Лавров также призвал США и другие страны убедить Киев выполнять свои обязательства по минским соглашениям.

"Мы побуждаем наших западных партнеров, прежде всего, Соединенные Штаты, которые имеют колоссальное влияние на Киев, а также побуждаем европейцев – Францию, Германию как соавторов минских договоренностей — к тому, чтобы они оказывали воздействие на Киев, добиваясь скорейшего практического выполнения его обязательств", — сказал глава МИД РФ.

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В конце января США ввели новые санкции из-за ситуации в Украине. В санкционный список вошли 21 гражданин России и Украины (в основном из непризнанных республик ЛНР и ДНР), а также девять компаний, зарегистрированных в Украине и в РФ. Министерство иностранных дел РФ, в свою очередь, заявило, что если власти США, расширяя санкции против Москвы, предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, российская сторона оставляет за собой право на ответ.