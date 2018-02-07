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    Россия

    Россия обратилась к Западу

    (обновлено: )1012311
    Сергей Лавров заявил о готовности РФ к диалогу с Западом. Глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что давить на Москву бесполезно, и призвал США, Францию и Германию повлиять на Киев.
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к диалогу с Западом на условиях равноправия.

    "Мы постоянно приглашаем Запад к диалогу, будем готовы к диалогу на основах равноправия и уважения интересов друг друга", — сказал он, выступая на мастер-классе для участников конкурса "Лидеры России".

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    REUTERS Konstantin Chernichkin
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    При этом он подчеркнул, что давить на Россию бесполезно. "Никакие угрозы, никакой шантаж, санкции, давление не заставят нас отказаться от того, что мы считаем правильным и справедливым", — отметил министр.

    Лавров также призвал США и другие страны убедить Киев выполнять свои обязательства по минским соглашениям.

    "Мы побуждаем наших западных партнеров, прежде всего, Соединенные Штаты, которые имеют колоссальное влияние на Киев, а также побуждаем европейцев – Францию, Германию как соавторов минских договоренностей — к тому, чтобы они оказывали воздействие на Киев, добиваясь скорейшего практического выполнения его обязательств", — сказал глава МИД РФ.

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    В конце января США ввели новые санкции из-за ситуации в Украине. В санкционный список вошли 21 гражданин России и Украины (в основном из непризнанных республик ЛНР и ДНР), а также девять компаний, зарегистрированных в Украине и в РФ. Министерство иностранных дел РФ, в свою очередь, заявило, что если власти США, расширяя санкции против Москвы, предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, российская сторона оставляет за собой право на ответ.

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