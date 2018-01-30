Геращенко о "кремлевском докладе" США: теперь мяч на стороне России

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. После т.н. "кремлевского доклада" в США Российская Федерация оказалась перед конкретным выбором: выполнение минских соглашений по Донбассу или эскалация и последующие болезненные санкции, считает первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

Минфин США опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

"США оставляют возможности для диалога, четко демонстрируют, что теперь мяч на стороне РФ. Выполнение минских соглашений, прекращение агрессии, освобождение украинских заложников и политзаключенных, прекращение финансирования боевиков и поддержки так называемых "республик", возвращение Донбасса и Крыма, введение миротворческой миссии ООН на оккупированные территории для принуждения к миру — вот что ожидает Вашингтон от Москвы. Если же Кремль выберет путь эскалации — то включат болезненные санкции. Выбор за Кремлем", — написала Геращенко на своей странице в Facebоok.

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Вице-спикер отметила, что вместе с этим другие международные структуры и институты, в первую очередь европейские, пока не готовы к ужесточению санкций и выступают за политику умиротворения.

Facebook Ирины Геращенко Комментарий Ирины Геращенко о "кремлевском докладе"

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".

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В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что новые санкции против России будут введены "в ближайшем будущем", Вашингтон уже работает над ними.