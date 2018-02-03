Подозреваемый в хакерстве россиянин экстрадирован из Испании в США

MARVIN RECINOS/AFP

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Обвиняемый в хакерстве гражданин России Петр Левашов экстрадирован из Испании в США и в ближайшее время предстанет перед судом, говорится в заявлении министерства юстиции США.

"Запланировано, что Левашов предстанет перед судьей Холи Фицсиммонс в Бриджпорте, штат Коннектикут, примерно в 6 часов вечера (1 час ночи по Киеву — Ред.)", — говорится в сообщении.

Левашову предъявлены обвинения в Коннектикуте по восьми пунктам в связи с созданием ботнет-сети Kelihos. Россиянин также обвиняется в федеральном суде штата Аляска по двум пунктам — мошенничество в интернете и незаконный перехват электронных сообщений. Ранее минюст США сообщил, что против Левашова уже много лет назад были заведены дела в Мичигане и в столице США Вашингтоне (округ Колумбия).

Обвинение считает, что Левашов с помощью сети зараженных компьютеров получал информацию о логинах и паролях пользователей, рассылал спам, устанавливал программы-вымогатели и иные вирусы на компьютеры пользователей. По данным обвинения, Левашов заработал на этом значительные средства.

Левашов был арестован в апреле 2017 года в Испании по запросу из США. В том же месяце минюст США отчитался об успешном прекращении деятельности сети Kelihos.

"Мы предполагаем, что Левашов контролировал и управлял сетью Kelihos, которая использовалась для распространения сотен миллионов мошеннических электронных сообщений, перехвата паролей к онлайн-аккаунтам и финансовым учетным записям тысяч американцев, а также для распространения программ-вымогателей по нашим (американским — ред.) сетям", — заявил и.о. помощника генпрокурора США Джон Кронан.

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Испания в пятницу передала американской стороне Левашова, подозреваемого в совершении киберпреступлений. Он был задержан испанской полицией в апреле в Барселоне, где он отдыхал с семьей, по запросу США, где его подозревают в хакерстве. Третьего октября 2017 года Национальный суд Испании согласился выдать Левашова в США. Это решение было обжаловано адвокатами, однако суд подтвердил предыдущее решение.

Ранее сообщалось, что "русских хакеров" заподозрили в подготовке кибератак к Олимпийским играм.