Совфед России готовит ответ на "кремлевский доклад" США - СМИ

Mladen ANTONOV / AFP

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Временная комиссия Совета Федерации по предотвращению вмешательства во внутренние дела России готовит законопроект, определяющий понятие вмешательства в суверенитет страны. Об этом газете РБК сообщила соавтор документа Людмила Бокова. По словам источника издания, проект станет ответом на "кремлевский доклад" минфина США.

Минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

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"Существует множество фактов вмешательства иностранных держав во внутренние дела нашей страны… выдвигая законодательные инициативы, мы исходим из позиции зеркальности мер, которые направлены на противодействие внешнему вмешательству", — заявила Бокова.

По ее словам, одной из таких мер станет закрепление в законе понятий "суверенитет" и "вмешательство в суверенитет".

Президент фонда "Институт региональных проектов и законодательства" Борис Надеждин, участвовавший в работе комиссии, рассказал РБК, что вмешательством во внутренние дела страны сенаторы назовут "не основанные на международном праве и международных договорах незаконные попытки повлиять на решения государственных органов страны". Второй признак вмешательства — оно стремится нарушить естественный ход политического процесса в стране, продолжил эксперт. Третий — оно угрожает этому полновластию государства внутри страны, является незаконным и имеет целью нарушить ход политического процесса, сказал Надеждин газете.

По словам источника газеты, близкого к комиссии, под понятие "вмешательство" попадут санкции в отношении россиян и деятельность политических НКО, которые финансируются из-за рубежа. Другим примером вмешательства собеседник РБК назвал включение российских СМИ в список "иностранных агентов" в США.

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Этот законопроект станет своеобразным ответом на "кремлевский доклад", сказал изданию собеседник в аппарате Совфеда.

Член комиссии сенатор Олег Морозов добавил в разговоре с РБК, что тема необходимости такого законопроекта возникла практически сразу после создания временной комиссии по предотвращению вмешательства в дела России.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".

В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что новые санкции против России будут введены "в ближайшем будущем", Вашингтон уже работает над ними.