Президентский законпроект предусматривает гражданского министра обороны

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Президентский законопроект о национальной безопасности Украины предусматривает назначение министра обороны и его первого заместителя из числа гражданских лиц, следует из текста законопроекта, обнародованного на сайте Верховной Рады.

Ранее глава представительства НАТО в Украине Александр Винников во время круглого стола заявил, что Украина в следующем году должна в рамках реформ в сфере обороны перейти к назначению гражданского министра обороны, а не военного. Президент Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение Рады законопроект о национальной безопасности.

"Министр обороны Украины назначается на должность Верховной Радой по представлению президента Украины из числа гражданских лиц", — говорится в законопроекте.

Также из числа гражданских лиц назначаются и его заместители. Предполагается, что норма вступит в силу с 1 января 2019 года несмотря на то, что сам закон вступит в силу на следующий день после его публикации.