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    Политика

    "Свободовцы" возле КСУ требуют отменить закон о госязыке

    (обновлено: )1038119
    Активисты "Свободы" требуют признания неконституционным и отмены закона "Об основах государственной языковой политики. В акции принимают участие около 100 человек, они держат флаги с символикой партии.
    Свободовцы возле КСУ требуют отменить закон о госязыке
    Лариса Лавренчук в facebook

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Представители националистической партии "Свобода" возле здания Конституционного суда Украины в Киеве требуют отмены закона об основах государственной языковой политики, передает во вторник агентство "Укринформ".

    "Активисты "Свободы" требуют признания неконституционным и отмены закона "Об основах государственной языковой политики", — говорится в сообщении.

    По данным агентства, в акции принимают участие около 100 человек, они держат флаги с символикой партии. Митингующие выступают в поддержку конституционного представления 57 депутатов Верховной Рады Украины относительно признания неконституционным данного закона, добавляет агентство.

    Лариса Лавренчук в facebook
    "Свободовцы" возле КСУ требуют отменить закон о госязыке

    Указывается, что на месте дежурят сотрудники полиции.

    В Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. После Евромайдана в 2014 году году Верховная Рада признала утратившим силу закон 2012 года, однако это решение спровоцировало волнения на юге и юго-востоке страны, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады.

    В Раде зарегистрировано несколько законопроектов о государственном языке, которые предусматривают расширение сфер применения украинского языка в стране. Однако документы еще не выносились для голосования, так как являются спорными. По процедуре, законопроекты сначала рассматриваются на уровне комитетов. Также в Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

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