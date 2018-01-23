КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Представители националистической партии "Свобода" возле здания Конституционного суда Украины в Киеве требуют отмены закона об основах государственной языковой политики, передает во вторник агентство "Укринформ".

"Активисты "Свободы" требуют признания неконституционным и отмены закона "Об основах государственной языковой политики", — говорится в сообщении.

По данным агентства, в акции принимают участие около 100 человек, они держат флаги с символикой партии. Митингующие выступают в поддержку конституционного представления 57 депутатов Верховной Рады Украины относительно признания неконституционным данного закона, добавляет агентство.

Лариса Лавренчук в facebook "Свободовцы" возле КСУ требуют отменить закон о госязыке

Указывается, что на месте дежурят сотрудники полиции.

В Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. После Евромайдана в 2014 году году Верховная Рада признала утратившим силу закон 2012 года, однако это решение спровоцировало волнения на юге и юго-востоке страны, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады.

В Раде зарегистрировано несколько законопроектов о государственном языке, которые предусматривают расширение сфер применения украинского языка в стране. Однако документы еще не выносились для голосования, так как являются спорными. По процедуре, законопроекты сначала рассматриваются на уровне комитетов. Также в Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.