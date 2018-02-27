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    Политика

    Волкер уточнил ситуацию по урегулированию конфликта в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (571)

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    По словам специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера, Россия может активизировать переговоры относительно Донбасса после выборов.
    Курт Волкер. Архивное фото
    Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Конфликт в Украине не заморожен и не стабильный, заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в ходе выступления на конференции в аналитическом центре Center for the National Interest.

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    Каждый день происходят бои, задействованы минометы, артиллерия, танки, снайперы, указал он.

    "В среднем один украинский военнослужащий погибает каждые три дня, защищая территорию своей страны на территории своей страны", — сказал Волкер, передает Голос Америки.

    "Нас разочаровывает недостаток прогресса со стороны России в установлении мира и воплощении Минских договоренностей", — подчеркнул дипломат.

    Курт Волкер сообщил, что он уже четыре раза встречался со своим российским партнером, Владиславом Сурковым, последний раз – в январе.

    ​"Он внимательно выслушали наши идеи и заверил, что они вернутся со своими предложениями", — отметил спецпредставитель.

    "В течение последнего месяца мы не слышали от россиян", — сказал Волкер, отметив, что такая позиция переговорщиков в России была ожидаемой, учитывая избирательный процесс.

    ​"Россия может активизировать переговоры относительно Донбасса после выборов", — считает Волкер. 

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие