Волкер уточнил ситуацию по урегулированию конфликта в Донбассе

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Конфликт в Украине не заморожен и не стабильный, заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в ходе выступления на конференции в аналитическом центре Center for the National Interest.

Каждый день происходят бои, задействованы минометы, артиллерия, танки, снайперы, указал он.

"В среднем один украинский военнослужащий погибает каждые три дня, защищая территорию своей страны на территории своей страны", — сказал Волкер, передает Голос Америки.

"Нас разочаровывает недостаток прогресса со стороны России в установлении мира и воплощении Минских договоренностей", — подчеркнул дипломат.

Курт Волкер сообщил, что он уже четыре раза встречался со своим российским партнером, Владиславом Сурковым, последний раз – в январе.

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 26 февраля 2018 г.

​"Он внимательно выслушали наши идеи и заверил, что они вернутся со своими предложениями", — отметил спецпредставитель.

"В течение последнего месяца мы не слышали от россиян", — сказал Волкер, отметив, что такая позиция переговорщиков в России была ожидаемой, учитывая избирательный процесс.

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 26 февраля 2018 г.

​"Россия может активизировать переговоры относительно Донбасса после выборов", — считает Волкер.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.