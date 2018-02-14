Волкеру представят план размещения в Донбассе миротворцев ООН

КИЕВ, 14 фев – РИА Новости Украина. Разработчики доклада, содержащего идею ввода в Донбасс порядка 20 тысяч миротворцев ООН, рассказали РИА Новости, что намерены ознакомить с этим планом спецпредставителя США по Украине Курта Волкера в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности.

В докладе, который есть в распоряжении РИА Новости, рассматривается возможность включения в состав предполагаемой миротворческой миссии представителей Казахстана, Белоруссии, стран Латинской Америки и ряда стран НАТО. При этом отмечается, что возможность руководства такой миссией со стороны ЕС и Североатлантического альянса нереалистична, а шансы на ее размещение оцениваются в целом как низкие.

Как сообщил РИА Новости автор доклада, эксперт американского института Hudson Ричард Гован, исследование проведено по заказу консалтинговой компании бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена. Эксперт также заявил, что "исследование является его личной и независимой оценкой". Представитель компании Rasmussen Global Джеймс Холтум, со своей стороны, подтвердил РИА Новости, что доклад "будет направлен экспертам и заинтересованным сторонам, включая Курта Волкера, перед Мюнхенской конференцией по безопасности".

Очередная, 54-я, Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 16 по 18 февраля.

В докладе, в частности, говорится, что "миссия НАТО или ЕС в настоящее время политически немыслима" и более реалистичным вариантом была бы операция под командованием ООН с участием "военного, полицейского и гражданского компонентов". Автор полагает, что эффективным мог бы стать контингент численностью от 20 тысяч квалифицированных миротворцев.

Комплектовать такие силы предлагается из числа "не входящих в НАТО европейских стран" (в числе возможных упоминаемых экспертами государств указаны Швеция, Финляндия и Австрия), бывших республик СССР, например Казахстана, Белоруссии, и даже миротворцев из стран Латинской Америки (Бразилия).

"Тем не менее связная и жизнеспособная сила может быть возможна только с некоторым участием стран НАТО, и западные переговорщики должны убедить в этом Россию", — заявляет автор доклада. По его мнению, этим компонентом могла бы стать Греция или Португалия, которая мало вовлечена в украинскую проблематику. Полицейский же компонент мог бы комплектоваться силами Италии, Португалии и Румынии.

"Шансы успешного развертывания миротворческих сил на востоке Украины в настоящее время низкие", — указано при этом в докладе. Также отмечается, что "крупномасштабное развертывание стран НАТО маловероятно".

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.