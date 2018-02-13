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    Волкер: США готовы помочь прекратить войну в Донбассе

    Тема:

    Донбасс: годовщина Минских соглашений (481)

    (обновлено: )52013
    Как отметил Курт Волкер, "вчера была годовщина подписания минских соглашений - три года спустя до сих пор идет горячая война".
    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. США готовы помочь в прекращении боевых действий в Донбассе, но Россия должна выбрать мир, написал на своей странице в Twitter спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

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    "Вчера была годовщина подписания минских соглашений — три года спустя до сих пор идет горячая война. США готовы помочь в прекращении боевых действий, но Россия должна выбирать мир", — написал он.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва была и остается привержена идее полной реализации минских соглашений, однако пока особенно похвастаться нечем.

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