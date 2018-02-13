Волкер: США готовы помочь прекратить войну в Донбассе

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КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. США готовы помочь в прекращении боевых действий в Донбассе, но Россия должна выбрать мир, написал на своей странице в Twitter спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

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"Вчера была годовщина подписания минских соглашений — три года спустя до сих пор идет горячая война. США готовы помочь в прекращении боевых действий, но Россия должна выбирать мир", — написал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва была и остается привержена идее полной реализации минских соглашений, однако пока особенно похвастаться нечем.