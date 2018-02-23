После гибели медика в Донбассе посольство США призвало соблюдать перемирие

Фото Facebook Десятой отдельно-штурмовой бригады ВСУ

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Посольство США в Украине заявило о необходимости придерживаться режима прекращения огня в Донбассе.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря, однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. Ежедневно в Донбассе фиксируются обстрелы, за минувшие сутки погиб боец ВСУ.

"Мы получили сообщение о гибели украинской сестры-медика (на фото — ред.), которая пыталась оказать помощь гражданским вблизи линии соприкосновения, что еще раз напоминает о том, что конфликт не утихает", — говорится в сообщении посольства в Twitter.

США призывают соблюдать полное прекращение огня.

Ранее украинские силовики заявили, что из-за обстрелов со стороны ополченцев в Донбассе погибла женщина-военный медик.