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    Политика

    После гибели медика в Донбассе посольство США призвало соблюдать перемирие

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    Американские дипломаты опубликовали заявление, в котором констатировали, что конфликт в Донбассе не утихает. Посольство США отметило факт гибели военного медика, которая оказывала помощь гражданскому населению.
    Военный медик ВСУ, погибшая в зоне АТО
    Фото Facebook Десятой отдельно-штурмовой бригады ВСУ

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Посольство США в Украине заявило о необходимости придерживаться режима прекращения огня в Донбассе.

    Выстрел с позиций ВСУ по БМП ополченцев в районе Докучаевска
    Видео Facebook Пресc-центра штаба АТО
    ВСУ опубликовало видео попадания снаряда в БМП ополченцев

    Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря, однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. Ежедневно в Донбассе фиксируются обстрелы, за минувшие сутки погиб боец ВСУ.

    "Мы получили сообщение о гибели украинской сестры-медика (на фото — ред.), которая пыталась оказать помощь гражданским вблизи линии соприкосновения, что еще раз напоминает о том, что конфликт не утихает", — говорится в сообщении посольства в Twitter.

    США призывают соблюдать полное прекращение огня.

    Ранее украинские силовики заявили, что из-за обстрелов со стороны ополченцев в Донбассе погибла женщина-военный медик.

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