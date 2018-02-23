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    ВСУ опубликовало видео попадания снаряда в БМП ополченцев

    (обновлено: )47616
    Вооруженные силы Украины сообщили, что подбитая боевая машина пехоты ополченцев вела разведку боевых позиций украинских войск. На кадрах видно, что после попадания БМП загорелась.
    Видео Facebook Пресc-центра штаба АТО

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Вооруженные силы Украины сняли на видео и опубликовали запись попадания снаряда в боевую машину пехоты ополченцев Донбасса.

    Сообщается, что подрыв БМП произошел в районе Докучаевска 22 февраля.

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    "Сегодня благодаря мастерству военнослужащих тактической группы "Моспино" Объединенных сил возле оккупированного Докучаевска была уничтожена боевая машина пехоты противника, экипаж которой возможно вел разведку передовых сил украинских защитников", — говорится в сообщении штаба АТО на странице в Facebook.

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