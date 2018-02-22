Три года Дебальцевскому котлу: опубликовано новое видео с места боев

Спустя три года после кровопролитных боев в районе Дебальцева было опубликовано видео, полученное с беспилотника в феврале 2015 года. На кадрах видны следы от разорванных снарядов и дымящаяся военная техника, оставленная Вооруженными силами Украины при отступлении.

Напомним, что в январе-феврале 2015 года Дебальцево стало центром противостояния в Донбассе. Украинские военные оказались в окружении и длительное время были заблокированы. Понеся большие потери, руководство Генштаба ВСУ заявило о плановом отводе частей.

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По официальной информации, в Дебальцевском котле с 15 января по 18 февраля 2015 года погибли более ста военнослужащих, 270 были ранены. Министр обороны Украины Степан Полторак признавал, что большое количество украинских военных попали в плен.

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