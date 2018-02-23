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    В Донбассе погиб украинский военный, зафиксировано 19 обстрелов

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    Вооруженные силы Украины сообщают об обстрелах своих позиций в районе Луганского, Троицкого, Крымского, Катериновки, Зайцево, Гладосово, Лозового и Новоалександровки Луганской области, а также возле Новотроицкого и Песок (Донецкая область).
    Работа блокпоста ВСУ в Курахово
    Associated Press Vadim Ghirda

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В Донбассе за сутки 22 февраля Вооруженные силы Украины зафиксировали 19 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, сообщает штаб силовиков.

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    twitter.com/NATO
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    По информации украинских военных, один боец погиб, еще один ранен.

    Сообщается, что на луганском направлении обстрелы позиций ВСУ велись из пулеметов, минометов, гранатометов и вооружения БМП. Огонь был зафиксирован в районе Луганского, Троицкого, Крымского, Катериновки, Зайцево, Гладосово, Лозового и Новоалександровки.

    На донецком направлении против ВСУ использовались минометы возле Новотроицкого и Песок.

    Напомним, накануне Госпогранслужба Украины сообщала, что "во время выполнения учебных стрельб трагически погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы Украины во Львовской области". По информации львовского управления полиции, на полигоне в городе Великие Мосты военнослужащий промахнулся и произвел выстрел из РПГ по блиндажу с группой военных.

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