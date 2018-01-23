В Донбассе при минометном обстреле погиб украинский боец

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В течение минувших суток зафиксировано шесть случаев обстрела позиций Вооруженных сил Украины в Донбассе, вследствие чего погиб украинский военнослужащий,говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

По данным силовиком, на Луганском направлении был открыт огонь из 120-мм минометов по опорным пунктам в районе Троицкого. Из минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов были обстреляны укрепления ВСУ возле Луганского.

Читайте также: "Минск" жив. ОБСЕ: 2018-ый год станет решающим для Донбасса

Штаб АТО сообщает, что на донецком направлении против ВСУ применялись минометы калибра 82-мм около Новотроицкого. Именно в результате минометного огня и погиб украинский боец.

Напомним, что ранее военные медики Вооруженных сил Украины на протяжении семи часов оперировали ополченца, который был ранен в районе Широкино в Донбассе.