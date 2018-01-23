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    В Донбассе при минометном обстреле погиб украинский боец

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (253)

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    Штаб АТО сообщает, что Вооруженные силы зафиксировали шесть случаев обстрела своих позиций. По данным силовиков, велся огонь из минометов калибром 120 и 82 миллиметра.
    Последствия обстрелов
    RIA News Ирина Геращенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В течение минувших суток зафиксировано шесть случаев обстрела позиций Вооруженных сил Украины в Донбассе, вследствие чего погиб украинский военнослужащий,говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

    По данным силовиком, на Луганском направлении был открыт огонь из 120-мм минометов по опорным пунктам в районе Троицкого. Из минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов были обстреляны укрепления ВСУ возле Луганского.

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    Штаб АТО сообщает, что на донецком направлении против ВСУ применялись минометы калибра 82-мм около Новотроицкого. Именно в результате минометного огня и погиб украинский боец.

    Напомним, что ранее военные медики Вооруженных сил Украины на протяжении семи часов оперировали ополченца, который был ранен в районе Широкино в Донбассе.

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