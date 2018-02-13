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    РФ не пойдет на уступки по Украине в 2018 году - глава нацразведки США

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    Сайт "Миротворец", послы G7 и поджог "Интера" (131)

    (обновлено: )33630
    Медленный рост экономики России вряд ли будет сдерживать российскую внешнюю политику или приводить к уступкам Москвы в Украине, заявил директор национальной разведки США Дэниэл Коутс.
    Флаг США
    flickr.com/ Charlie Day

    КИЕВ, 13 фев – РИА Новости Украина. Россия не пойдет на уступки в Украине, Сирии и в других регионах в 2018 году, несмотря на слабый рост ее экономики, считает директор национальной разведки США Дэниэл Коутс.

    Пограничник на контрольно-пропускном пункте (КПП) в с. Гнутово (Донецкая обл.). Архивное фото
    УНИАН
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    "Медленный рост экономики России вряд ли будет сдерживать российскую внешнюю политику или приводить к уступкам Москвы в Украине, Сирии или где-то еще в следующем (2018-м – ред.) году", — говорится в докладе Коутса, опубликованном во вторник на сайте комитета по разведке сената США.

    Во вторник глава ведомства выступает в этом комитете вместе с руководителями других спецслужб США по проблемам мировых угроз.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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