Политолог: США заинтересованы в продолжении конфликта в Донбассе

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Продолжение конфликта в Донбассе соответствует интересам США, поскольку выполнение минских соглашений сведет на нет результат Евромайдана, считает политолог-украинист Игорь Шишкин.

"Президент Украины Петр Порошенко прекрасно понимает: конфликт в Донбассе идеально соответствует интересам и Вашингтона, и команды, которая грабит Украину… Если убрать тот конфликт, если выполнить минские соглашения, на нет будет сведен результат госпереворота 2014 года. Нужно это Вашингтону? Нет", — сказал Шишкин в ходе круглого стола.

По его мнению, если Киев выполнит все пункты минских договоренностей, "Порошенко не сможет единолично грабить страну".

"Порошенко прекрасно знает, что ни в какой ЕС никто Украину не примет, что не мешает ему на каждом углу говорить, что завтра мы войдем в ЕС. Цель Петра Алексеевича – власть и деньги", — заключил политолог.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.