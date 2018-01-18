Ситуация в Донбассе остается напряженной - Порошенко

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Ситуация в Донбассе остается напряженной, несмотря на перемирие, риски и угрозы суверенитету Украины остаются еще очень высоки, заявил президент Украины Петр Порошенко во время посещения Яворивского полигона во Львовской области в четверг.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря, однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

"Ситуация в Донбассе продолжает оставаться напряженной, за последние 24 часа мы потеряли трех воинов, не прекращаются вооруженные провокации, диверсии из вооружения, которое должно быть давно отведено… Риски и угрозы нашему суверенитету остаются еще очень высоки", — сказал Порошенко, выступление которого транслировал телеканал "112 Украина".

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.