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    Ситуация в Донбассе остается напряженной - Порошенко

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (440)

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    Риски и угрозы суверенитету Украины остаются "еще очень высоки", заявил президент Петр Порошенко во время посещения Яворивского полигона во Львовской области.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    RIA News Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Ситуация в Донбассе остается напряженной, несмотря на перемирие, риски и угрозы суверенитету Украины остаются еще очень высоки, заявил президент Украины Петр Порошенко во время посещения Яворивского полигона во Львовской области в четверг.

    Ситуация в Донбассе
    Пресс-центр штаба АТО
    Донбасс: без перемирия, без связи, без надежды

    Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря, однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

    "Ситуация в Донбассе продолжает оставаться напряженной, за последние 24 часа мы потеряли трех воинов, не прекращаются вооруженные провокации, диверсии из вооружения, которое должно быть давно отведено… Риски и угрозы нашему суверенитету остаются еще очень высоки", — сказал Порошенко, выступление которого транслировал телеканал "112 Украина".

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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