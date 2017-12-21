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    В соцсетях издеваются над шпионом-переводчиком Гройсмана

    Тема:

    Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана (9)

    (обновлено: )1845231
    Представитель Кабмина в Верховной Раде Вадим Денисенко сообщил, что задержанным чиновником оказался помощник премьер-министра Станислав Ежов. Соцсети быстро отреагировали на задержание шпиона-переводчика.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    В среду вечером, 20 декабря, стало известно, что сотрудники контрразведки СБУ "разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора". По данным украинской спецслужбы, чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки.

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    СБУ утверждает, что по заданию российских кураторов чиновник собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи.

    Позже представитель Кабмина в Верховной Раде Вадим Денисенко сообщил, что задержанным чиновником оказался помощник премьер-министра Станислав Ежов. Сам Владимир Гройсман весьма сдержанно прокомментировал задержание чиновника КМУ, поблагодарив СБУ за работу.

    В соцсетях предсказуемо бурно отреагировали на задержание "шпиона-переводчика" из близкого окружения премьер-министра.

    "СБУ задержала агента России — переводчика Кабмина. Говорят, вступительное слово Гройсмана на всех внешнеполитических встречах он переводил: "Я премьер-министр Украины. Я живу в квартире стоимостью почти миллион долларов, зарегистрированной на тещу-пенсионерку, которая ни дня не работала в бизнесе. Когда журналисты спросили за чьи деньги она приобрела — я сказал за свои. НАПК не нашло нарушений в моей декларации, а у вас как дела?" — иронизирует журналист Михаил Ткач.

    Facebook Михаила Ткача
    Комментарий журналиста Михаила Ткача о задержании СБУ чиновника Кабмина
    Facebook Евгения Будерацкого
    Комментарий Евгения Будерацкого о задержании СБУ чиновника Кабмина

    "Агент ФСБ по фамилии Ежов в окружении Владимира Гройсмана. Однофамилец сталинского наркома НКВД Николая Ежова. Какое все же извращённое чувство юмора у чекистов", — указывает на совпадение политтехнолог Тарас Березовец.

    Facebook Тараса Березовца
    Комментарий политолога Тараса Березовца о задержании СБУ чиновника Кабмина
    Facebook Евгения Магды
    Комментарий журналиста Евгения Магды о задержании СБУ чиновника Кабмина

    Журналист Азад Сафаров также обнаружил неожиданное совпадение, отметив "случайное" появление корреспондента телеканала "Прямой" под Кабмином. 

    Facebook Азада Сафарова
    Комментарий Азада Сафарова о задержании СБУ чиновника Кабмина
    Facebook пользователя Славик Полотенце
    Комментарий по поводу задержания СБУ чиновника

    "Переводчик Гройсмана оказался российским шпионом. Теперь в кремле знают все про баржу с арбузами, винницкие фонтаны и как надо управлять государством", — шутит блогер Роман Шрайк.

    Facebook Романа Шрайка
    Комментарий Романа Шрайка о задержании СБУ чиновника Кабмина
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    Владимир Гройсман
    Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана
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