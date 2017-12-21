В соцсетях издеваются над шпионом-переводчиком Гройсмана

В среду вечером, 20 декабря, стало известно, что сотрудники контрразведки СБУ "разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора". По данным украинской спецслужбы, чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки.

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СБУ утверждает, что по заданию российских кураторов чиновник собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи.

Позже представитель Кабмина в Верховной Раде Вадим Денисенко сообщил, что задержанным чиновником оказался помощник премьер-министра Станислав Ежов. Сам Владимир Гройсман весьма сдержанно прокомментировал задержание чиновника КМУ, поблагодарив СБУ за работу.

В соцсетях предсказуемо бурно отреагировали на задержание "шпиона-переводчика" из близкого окружения премьер-министра.

"СБУ задержала агента России — переводчика Кабмина. Говорят, вступительное слово Гройсмана на всех внешнеполитических встречах он переводил: "Я премьер-министр Украины. Я живу в квартире стоимостью почти миллион долларов, зарегистрированной на тещу-пенсионерку, которая ни дня не работала в бизнесе. Когда журналисты спросили за чьи деньги она приобрела — я сказал за свои. НАПК не нашло нарушений в моей декларации, а у вас как дела?" — иронизирует журналист Михаил Ткач.

Facebook Михаила Ткача Комментарий журналиста Михаила Ткача о задержании СБУ чиновника Кабмина

Facebook Евгения Будерацкого Комментарий Евгения Будерацкого о задержании СБУ чиновника Кабмина

"Агент ФСБ по фамилии Ежов в окружении Владимира Гройсмана. Однофамилец сталинского наркома НКВД Николая Ежова. Какое все же извращённое чувство юмора у чекистов", — указывает на совпадение политтехнолог Тарас Березовец.

Facebook Тараса Березовца Комментарий политолога Тараса Березовца о задержании СБУ чиновника Кабмина

Facebook Евгения Магды Комментарий журналиста Евгения Магды о задержании СБУ чиновника Кабмина

Журналист Азад Сафаров также обнаружил неожиданное совпадение, отметив "случайное" появление корреспондента телеканала "Прямой" под Кабмином.

Facebook Азада Сафарова Комментарий Азада Сафарова о задержании СБУ чиновника Кабмина

Facebook пользователя Славик Полотенце Комментарий по поводу задержания СБУ чиновника

"Переводчик Гройсмана оказался российским шпионом. Теперь в кремле знают все про баржу с арбузами, винницкие фонтаны и как надо управлять государством", — шутит блогер Роман Шрайк.