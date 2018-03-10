В канун нового года заметно активизировались силовики, а СБУ вообще бьет рекорды по поиску диверсантов, террористов и агентов Кремля. На этот раз они поймали предателей не где-нибудь, а в окружении премьер–министра Украины, да еще и в собственных рядах.
Согласно действующему украинскому законодательству, он мог иметь доступ к засекреченной информации: директивам, планам и указаниям лицам, занимающимся внешнеполитической и внешнеэкономической деятельностью.
Представитель Кабмина в Верховной Раде Вадим Денисенко сообщил, что задержанным чиновником оказался помощник премьер-министра Станислав Ежов. Соцсети быстро отреагировали на задержание шпиона-переводчика.
Представитель Кабмина в Верховной Раде Вадим Денисенко, комментируя задержание Станислава Ежова,отметил, что "информация о том, что этот человек может заниматься противоправной деятельностью, была известна достаточно давно".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".