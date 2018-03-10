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    Станислав Ежов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Станислав Ежов
    Ежов: уши и уста Гройсмана. "Агентов Кремля" ловят уже в Кабмине
    17:35 22.12.2017
    902Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана
    В канун нового года заметно активизировались силовики, а СБУ вообще бьет рекорды по поиску диверсантов, террористов и агентов Кремля. На этот раз они поймали предателей не где-нибудь, а в окружении премьер–министра Украины, да еще и в собственных рядах.
    Станислав Ежов
    В Киеве проходит суд по делу шпиона-переводчика Гройсмана
    15:55 22.12.2017
    282Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана
    Как сообщается, прокурор ходатайствовал о проведении слушания в закрытом процессе. Судья его удовлетворил. Журналистов выводят из зала.
    Виктор Ягун
    Экс-замглавы СБУ: в задержании переводчика Гройсмана много пиара
    14:51 22.12.2017
    829Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана
    По словам Виктора Ягуна, радоваться задержанию возможного шпиона - рано, поскольку в Украине громкие аресты и спецоперации часто ничем не заканчиваются.
    Рада приняла бюджет на 2018 год
    Гройсман пояснил Верховной Раде наличие шпиона в своем окружении
    10:53 22.12.2017
    1074Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана
    По словам премьер-министра Украины, задержанный работник службы протокола Кабмина не имел доступа к государственной тайне, его действия не нанесли ущерба.
    Шпионские командировки: поездки Гройсмана в компании агента ФСБ
    Стало известно, как шпион Ежов попал на работу в Кабмин
    07:40 22.12.2017
    1593Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана
    Согласно действующему украинскому законодательству, он мог иметь доступ к засекреченной информации: директивам, планам и указаниям лицам, занимающимся внешнеполитической и внешнеэкономической деятельностью.
    Шпионские командировки: поездки Гройсмана в компании агента ФСБ
    Переводчик Гройсмана не скрывал своих пророссийских взглядов
    01:53 22.12.2017
    1115Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана
    По мнению бывшего советника министра внутренних дел Станислава Речинского, в деле о задержании переводчика премьер-министра Владимира Гройсмана большое количество "белых пятен".
    По центру - Станислав Ежов, подозреваемый в шпионаже
    Шпион в Кабмине работал на спецслужбы РФ не менее двух лет - депутат
    15:30 21.12.2017
    463Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана
    По словам Антона Геращенко, помощник Владимира Гройсмана готовил докладные записки после каждого своего участия в переговорах на высшем уровне.
    Шпионские командировки: поездки Гройсмана в компании агента ФСБ
    Шпионские командировки: поездки Гройсмана в компании "агента ФСБ" 
    15:14 21.12.2017
    748Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана
    В среду, 10 декабря, стало известно, что за шпионаж был задержан помощник премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Ежов.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    В соцсетях издеваются над шпионом-переводчиком Гройсмана
    06:57 21.12.2017
    5732Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана
    Представитель Кабмина в Верховной Раде Вадим Денисенко сообщил, что задержанным чиновником оказался помощник премьер-министра Станислав Ежов. Соцсети быстро отреагировали на задержание шпиона-переводчика.
    Комментарий СБУ по поводу задержания чиновника Кабмина. Видео
    СБУ о задержанном чиновнике Кабмина: настоящая крыса в очках 
    05:51 21.12.2017
    1837Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана
    Представитель Службы безопасности Украины, руководивший задержанием, заявил, что собраны достаточные доказательства шпионской деятельности подозреваемого.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Гройсман был осведомлен о действиях переводчика-шпиона - СМИ
    04:57 21.12.2017
    1162Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана
    По данным источников, СБУ несколько месяцев "вела" сотрудника Кабмина Станислава Ежова с согласия премьер-министра Владимира Гройсмана для документирования его контактов с российскими спецслужбами.
    Станислав Ежов и Юлия Мирошникова
    Жена задержанного чиновника Кабмина назвала бредом обвинения в его адрес
    01:58 21.12.2017
    570Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана
    Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины заявили накануне, что "разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора".
    Наручники
    Задержанный помощник Гройсмана давно находился "под колпаком"
    23:14 20.12.2017
    832Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана
    Представитель Кабмина в Верховной Раде Вадим Денисенко, комментируя задержание Станислава Ежова,отметил, что "информация о том, что этот человек может заниматься противоправной деятельностью, была известна достаточно давно".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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