Переводчик Гройсмана задержан за шпионаж для России - СМИ

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины задержала чиновника Кабинета Министров, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами Российской Федерации. Об этом сообщает корреспондент "Прямого" с места события.

Источник "Украинских новостей" cообщает, что СБУ задержала заместителя руководителя протокола премьер-министра Станислава Ежова.

Скриншот "Украинских новостей" с видео телеканала "Прямой" Задержание Станислава Ежова

Ранее он работал в посольстве Украины в США, а также в Администрации Президента Украины. В протоколе он отвечал в том числе за перевод встреч с иностранными делегациями и часто сам осуществлял перевод. С премьер-министром Гройсманом он начал работать еще в Верховной Раде и вместе с ним перешел работать в Кабинет Министров.

Также РИА Новости Украина нашли на сайте Кабмина информацию о том, что Станислав Ежов в 2016 году проходил проверку в связи с законом "Про очищение власти", которую он прошел.