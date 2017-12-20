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    Политика

    Переводчик Гройсмана задержан за шпионаж для России - СМИ

    (обновлено: )134609
    РИА Новости Украина нашли на сайте Кабмина информацию о том, что Станислав Ежов в 2016 году проходил проверку в связи с законом "Про очищение власти", которую он прошел.
    Задержание чиновника Кабмина

    КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины задержала чиновника Кабинета Министров, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами Российской Федерации. Об этом сообщает корреспондент "Прямого" с места события.

    Источник "Украинских новостей" cообщает, что СБУ задержала заместителя руководителя протокола премьер-министра Станислава Ежова.

    Скриншот "Украинских новостей" с видео телеканала "Прямой"
    Задержание Станислава Ежова

    Ранее он работал в посольстве Украины в США, а также в Администрации Президента Украины. В протоколе он отвечал в том числе за перевод встреч с иностранными делегациями и часто сам осуществлял перевод. С премьер-министром Гройсманом он начал работать еще в Верховной Раде и вместе с ним перешел работать в Кабинет Министров.

    Также РИА Новости Украина нашли на сайте Кабмина информацию о том, что Станислав Ежов в 2016 году проходил проверку в связи с законом "Про очищение власти", которую он прошел.

    Скриншот с сайта Кабмина
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