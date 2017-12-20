СБУ разоблачила агента спецслужб РФ в секретариате Кабмина

Пресс-служба СБУ

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Правоохранители установили, что чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки. Оперативники СБ Украины задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что с помощью руководства украинского правительства, агента российских спецслужб сотрудники СБУ задержали на рабочем месте.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, продолжаются первоочередные процессуальные действия, в частности обыски по месту работы и жительства чиновника. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления.

Напомним, в Запорожье задержали россиянина, которому запрещен въезд в страну.