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    Политика

    Суд разрешил заочное расследование дела против экс-главы СБУ

    (обновлено: )13303
    Печерский райсуд дал разрешение на заочное расследование в отношении экс-главы СБУ Александра Якименко по делу об организации расстрелов на евромайдане.
    Александр Якименко
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на проведение заочного расследования дела о гибели людей на Площади независимости (Майдане незалежности) зимой 2014 года в отношении экс-главы СБ Украины Александра Якименко, сообщила в среду пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

    "Печерский райсуд дал разрешение на заочное расследование в отношении экс-главы СБУ Якименко по делу об организации расстрелов на евромайдане", — написала Сарган в своем микроблоге в Twitter.

     

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