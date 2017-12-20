Суд разрешил заочное расследование дела против экс-главы СБУ

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на проведение заочного расследования дела о гибели людей на Площади независимости (Майдане незалежности) зимой 2014 года в отношении экс-главы СБ Украины Александра Якименко, сообщила в среду пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Печерский райсуд дал разрешение на заочное расследование в отношении экс-главы СБУ Якименко по делу об организации расстрелов на евромайдане", — написала Сарган в своем микроблоге в Twitter.