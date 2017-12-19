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19.12.201718:34
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    СБУ подтвердила, что с помощью биткоина можно отмывать деньги

    (обновлено: )9801
    Украинские спецслужбы подозревают основателей блога о криптовалютах в организации схемы по легализации и отмыве наличных средств с помощью криптовалют.
    Виртуальная валюта Биткоин (Bitcoin)
    REUTERS Benoit Tessier

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины заявила, что обыск у издателей блога о криптовалютах ForkLog связан с незаконной легализацией денег, сообщает пресс-служба СБУ.

    Дмитрий Голубов
    Думская.net
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    Накануне стало известно, что обыск прошел у основателя блога ForkLog Анатолия Каплана, а также в офисе издания. Там были изъяты наличные деньги, компьютерная техника и бутылка рома.

    "Правоохранители установили, что злоумышленник, через специально созданные веб-ресурсы и оффшорные компании, создал систему нелегальной конвертации денег, в том числе с использованием криптовалюты. Среди клиентов дельца были физические и юридические лица из Украины и России. Задокументировано, что предприниматель завладел также деньгами граждан США, "отмыл" переводя их в "биткоины" и другую криптовалюту. По информации спецслужбы, гражданин РФ длительное время проживает на территории Украины благодаря оформлению фиктивного брака. Не имея официально постоянного источника доходов в нашей стране, он получает значительные доходы от противоправной деятельности", — сообщает СБУ.

    Спецслужбы проверяют причастность Анатолия Каплана к действиям в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, а также установление других соучастников противоправного механизма.

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