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    СБУ о задержанном чиновнике Кабмина: настоящая крыса в очках

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    Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана (8)

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    Представитель Службы безопасности Украины, руководивший задержанием, заявил, что собраны достаточные доказательства шпионской деятельности подозреваемого.
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    В среду вечером, 20 декабря, стало известно, что сотрудники контрразведки СБУ "разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора". По данным украинской спецслужбы, чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки.

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    СБУ утверждает, что по заданию российских кураторов чиновник собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи.

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    Представитель СБУ, руководивший задержанием, заявил, что собраны достаточные доказательства шпионской деятельности подозреваемого. "Настоящая крыса в очках", — резюмировал он, при этом отказавшись назвать фамилию чиновника.

    Ранее представитель Кабмина в Верховной Раде Вадим Денисенко сообщил, что задержанным чиновником оказался помощник премьер-министра Станислав Ежов. Сам Владимир Гройсман весьма сдержанно прокомментировал задержание чиновника КМУ, поблагодарив СБУ за работу. 

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