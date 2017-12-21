СБУ о задержанном чиновнике Кабмина: настоящая крыса в очках

В среду вечером, 20 декабря, стало известно, что сотрудники контрразведки СБУ "разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора". По данным украинской спецслужбы, чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки.

СБУ утверждает, что по заданию российских кураторов чиновник собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи.

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Представитель СБУ, руководивший задержанием, заявил, что собраны достаточные доказательства шпионской деятельности подозреваемого. "Настоящая крыса в очках", — резюмировал он, при этом отказавшись назвать фамилию чиновника.

Ранее представитель Кабмина в Верховной Раде Вадим Денисенко сообщил, что задержанным чиновником оказался помощник премьер-министра Станислав Ежов. Сам Владимир Гройсман весьма сдержанно прокомментировал задержание чиновника КМУ, поблагодарив СБУ за работу.