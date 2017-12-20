Гройсман сухо прокомментировал задержание чиновника Кабмина за шпионаж

КИЕВ, 20 дек — РАИ Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил Службу безопасности Украины в связи с задержанием чиновника Секретариата КМУ по подозрению в шпионаже в пользу России.

В среду, 20 декабря, стало известно, что сотрудники контрразведки СБУ "разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора". По данным украинской спецслужбы, чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки. СБУ утверждает, что по заданию российских кураторов чиновник собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи.

"Совместно со Службой безопасности Украины обнаружили в Секретариате КМУ чиновника, работавшего в интересах враждебного государства. Сегодня он задержан. Спасибо работникам СБУ за профессионализм и бдительность", — написал Гройсман на своей странице в Facebook.

Facebook Владимира Гройсмана Комментарий Владимира Гройсмана по поводу задержания чиновника КМУ

Ранее представитель Кабмина в Верховной Раде Вадим Денисенко сообщил, что задержанным чиновником оказался помощник премьер-министра Станислав Ежов.

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Отметим, что в соцсетях уже начали требовать отставки Гройсмана в связи стем, что он "взял на работу шпиона".