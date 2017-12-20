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    Общество

    Задержанный помощник Гройсмана давно находился "под колпаком"

    (обновлено: )27812
    Представитель Кабмина в Верховной Раде Вадим Денисенко, комментируя задержание Станислава Ежова,отметил, что "информация о том, что этот человек может заниматься противоправной деятельностью, была известна достаточно давно".
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    REUTERS Saul Martinez

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Задержанным Службой безопасности Украины высокопоставленным сотрудником Кабинета министров является помощник главы правительства Владимира Гройсмана Станислав Ежов, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Вадим Денисенко.

    Города России. Москва
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Ранее в среду, 20 декабря, стало известно, что сотрудники контрразведки СБУ "разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора". По данным украинской спецслужбы, чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки.

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    СБУ утверждает, что по заданию российских кураторов чиновник собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи.

    "Информация о том, что этот человек может заниматься противоправной деятельностью, была известна достаточно давно, и его работа в последнее время была что называется "под колпаком", – отметил Денисенко в комментарии "112 Украина". 

    Он также подтвердил, что задержанным действительно является Станислав Ежов.

    По данным СМИ, Ежов сопровождал Владимира Гройсмана на всех международных встречах и во всех поездках. Также сообщается, что ранее Ежов работал в посольстве Украины в США, а также в Администрации президента Украины. 

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    В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, продолжаются первоочередные процессуальные действия, в частности обыски по месту работы и жительства чиновника. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления.

    На данный момент официального комментария по поводу случившего ни от пресс-службы Кабмина, ни от премьер-министра Владимира Гройсмана не поступало. 

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