Задержанный помощник Гройсмана давно находился "под колпаком"

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Задержанным Службой безопасности Украины высокопоставленным сотрудником Кабинета министров является помощник главы правительства Владимира Гройсмана Станислав Ежов, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Вадим Денисенко.

Ранее в среду, 20 декабря, стало известно, что сотрудники контрразведки СБУ "разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора". По данным украинской спецслужбы, чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки.

Смотрите также: Тимошенко о возбуждении ситуации и "зеленых человечках" в центре Киева

СБУ утверждает, что по заданию российских кураторов чиновник собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи.

"Информация о том, что этот человек может заниматься противоправной деятельностью, была известна достаточно давно, и его работа в последнее время была что называется "под колпаком", – отметил Денисенко в комментарии "112 Украина".

Он также подтвердил, что задержанным действительно является Станислав Ежов.

По данным СМИ, Ежов сопровождал Владимира Гройсмана на всех международных встречах и во всех поездках. Также сообщается, что ранее Ежов работал в посольстве Украины в США, а также в Администрации президента Украины.

Читайте также — Донбасс: век мира не видать. Обострение и позиции сторон

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, продолжаются первоочередные процессуальные действия, в частности обыски по месту работы и жительства чиновника. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления.

На данный момент официального комментария по поводу случившего ни от пресс-службы Кабмина, ни от премьер-министра Владимира Гройсмана не поступало.