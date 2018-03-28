Циничный подонок. Нардеп Левченко раскритиковал инициативу Кличко по ТРЦ

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Заявление мэра Киева Виталия Кличко о тотальной проверке столичных ТРЦ является обычным пиаром на трагедии в российском Кемерово, заявил народный депутат от партии "ВО "Свобода" Юрий Левченко.

Накануне стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко потребовал обследовать торгово-развлекательные комплексы столицы на соответствие нормам пожарной безопасности после трагедии в российском Кемерово. Также сообщалось, что киевляне самостоятельно начали проверять нормы безопасности в крупных ТРЦ.

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"Какой же он все-таки циничный подонок… У меня есть стопка обращений непосредственно на него об очевидной незаконности строительства ТРЦ над станцией метро "Героев Днепра". В том числе и огромное количество обращений о нарушении норм пожарной безопасности. Но на все эти обращения я получил пустые отписки ни о чем, хотя он имеет все полномочия остановить это незаконное строительство — потенциальную массовую могилу. А почему? Потому что люди непосредственно связанные с ним и являются владельцами этого строительства.", — написал Левченко на своей странице в Facebook

Он такжеотметил, что "это только ТРЦ на "Героев Днепра", а незаконных застроек по всему Киеву, где застройщики-друзья Кличко плевать хотели на соблюдение норм пожарной безопасности, — масса".

Facebook Юрия Левченко Комментарий Юрия Левченко о Виталии Кличко

"Но теперь он тупо пиарится на каких-то эфемерных "проверках". Какая же сволочь… Надо сделать все возможное, чтобы Киев как можно скорее лишился власти этого рэкетира!" — добавил нардеп-"свободовец".

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Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).