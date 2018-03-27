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    Общество

    В РФ и Украине стартовала акция - #ПроверьПожарныйВыход

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (64)

    (обновлено: )144
    В результате пожара в ТЦ в Кемерово, где погибли, по предварительным данным 64 человека, в соцсетях запустили акцию - #ПроверьПожарныйВыход.
    Акция - #ПроверьПожарныйВыход. Пожарный выход в одном из ТЦ Киева
    kiev.vgorode.ua

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. После смертельного пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово, в России и Украине в соцсетях запустили акцию #ПроверьПожарныйВыход.

    Люди своими силами проверяют пожарные выходы в торговый центрах.

    Orenburggorod
    Акция - #ПроверьПожарныйВыход

    Об одной из таких проверок в Киеве пишет ВГороде со ссылкой на киевлянку Анну Аксенову, которая на своей странице в Facebook опубликовала ряд шокирующих фотографий.

    "На этих замечательных картинках вы видите ТРЦ….. Это Киев, если кто не знает. Присмотритесь внимательно к каждой фотографии. Прямо сейчас желаю гореть в аду и проверяющим органам и собственникам этого ТРЦ" — написала девушка.

    kiev.vgorode.ua
    Акция - #ПроверьПожарныйВыход. Пожарный выход в одном из ТЦ Киева
    kiev.vgorode.ua
    Акция - #ПроверьПожарныйВыход. Пожарный выход в одном из ТЦ Киева
    kiev.vgorode.ua
    Акция - #ПроверьПожарныйВыход. Пожарный выход в одном из ТЦ Киева

    Однако позже киевлянка пост удалила.

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.

    По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

    Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.

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