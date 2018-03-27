В РФ и Украине стартовала акция - #ПроверьПожарныйВыход

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. После смертельного пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово, в России и Украине в соцсетях запустили акцию #ПроверьПожарныйВыход.

Люди своими силами проверяют пожарные выходы в торговый центрах.

Orenburggorod Акция - #ПроверьПожарныйВыход

Об одной из таких проверок в Киеве пишет ВГороде со ссылкой на киевлянку Анну Аксенову, которая на своей странице в Facebook опубликовала ряд шокирующих фотографий.

"На этих замечательных картинках вы видите ТРЦ….. Это Киев, если кто не знает. Присмотритесь внимательно к каждой фотографии. Прямо сейчас желаю гореть в аду и проверяющим органам и собственникам этого ТРЦ" — написала девушка.

kiev.vgorode.ua Акция - #ПроверьПожарныйВыход. Пожарный выход в одном из ТЦ Киева

kiev.vgorode.ua Акция - #ПроверьПожарныйВыход. Пожарный выход в одном из ТЦ Киева

kiev.vgorode.ua Акция - #ПроверьПожарныйВыход. Пожарный выход в одном из ТЦ Киева

Однако позже киевлянка пост удалила.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.