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    Киевляне требуют от властей срочно проверить все ТРЦ столицы

    (обновлено: )29
    Киевляне требуют из-за трагедии в Кемерово провести срочную проверку в Киеве всех ТЦ и ТРЦ на предмет соблюдения норм пожарной безопасности.
    Акция - #ПроверьПожарныйВыход. Пожарный выход в одном из ТЦ Киева
    kiev.vgorode.ua

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. На сайте Киевсовета появилась петиция с требованием провести срочную проверку всех торговых и торгово-развлекательных центров на предмет соблюдения норм пожарной безопасности. 

    Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
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    "В связи с трагедией в ТРЦ в городе Кемерово в России, требуем провести срочную проверку в Киеве всех ТЦ и ТРЦ на предмет соблюдения норм пожарной безопасности. Также обеспечить возможность беспрепятственного проезда автомобилей спасательных служб. В случае выявления существенных нарушений норм безопасности, наложить на виновных штрафы и запретить работу заведений до полного устранения нарушений", — отмечается в тексте петиции.

    Ранее сообщалось, что после смертельного пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово, в России и Украине в соцсетях запустили акцию #ПроверьПожарныйВыход. Люди своими силами проверяют пожарные выходы в торговый центрах.

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.

    По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

    Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.

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