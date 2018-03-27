В Киеве стартовала акция по проверке торгово-развлекательных центров

КИЕВ, 27 мар – РИА Новости Украина. Киевляне начали своими силами проверять торгово-развлекательные центры после пожара в российском Кемерово, где погибло много людей. Одну из таких проверок провела киевлянка Анна Аксенова. Результаты выложила на своей странице в Facebook. Позднее страница была заблокирована для просмотра, но пользователи соцсети начали уже распространять опубликованные материалы.

"Это Киев, если кто не знает. Присмотритесь внимательно к каждой фотографии. Прямо сейчас желаю гореть в аду и проверяющим органам и собственникам этого ТРЦ", — написала девушка.

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Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко потребовал обследовать торгово-развлекательные комплексы столицы на соответствие нормам пожарной безопасности после трагедии в российском Кемерово.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).