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    Как "свободовец" Левченко зажег и собирался бросить "коктейль Молотова"

    (обновлено: )11710
    В ходе противостояния из-за сноса гаражей на улице Половецкой в Киеве был жестоко избит нардеп-"свободовец" Юрий Левченко
    Юрий Левченко зажигает коктейль Молотова
    Скриншот

    В интернете обнародовано видео, как внефракционный народный депутат от партии "ВО "Свобода" Юрий Левченко пытается бросить бутылку с зажигательной смесью в группу лиц, проводивших демонтаж гаражей на улице Половецкой в ​​Шевченковском районе Киева.

    В Киеве жестоко избили нардепа Левченко
    facebook.com/s.kutniak
    В Киеве жестоко избили нардепа Левченко. Фотофакт

    Видеоролик (см. здесь) был опубликован на YouTube-канале интернет-издания "Буквы". 

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    На записи видно, как человек, похожий на Левченко, подходит к группе людей с неким предметом в руках. После чего, скрываясь за спиной одного из них, производит некоторые манипуляции. В результате через несколько секунд вспыхивает пламя. Становится ясно, что нардеп зажег "коктейль Молотова".

    Напомним,  9 марта в ходе противостояния из-за сноса гаражей на улице Половецкой был жестоко избит нардеп-"свободовец" Юрий Левченко. Вскоре полиция открыла уголовное производство в связи с избиением парламентария. В то же время полиция сообщила, что стычка произошла, когда Левченко пытались бросить бутылку с зажигательной смесью.

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