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    Кличко приказал проверить торгово-развлекательные комплексы Киева

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (64)

    (обновлено: )91
    По словам заместителя председателя Киевской горадминистрации Петра Пантелеева, в Киеве шокированы трагедией, произошедшей в Кемерово. В связи с этим мэр поручил проверить на соответствие нормам пожарной безопасности все торгово-развлекательные комплексы.
    Виталий Кличко
    Пресс-служба КГГА

    КИЕВ, 27 мар – РИА Новости Украина.  Мэр Киева Виталий Кличко потребовал обследовать торгово-развлекательные комплексы столицы на соответствие нормам пожарной безопасности после трагедии в российском Кемерово, заявил заместитель председателя Киевской горадминистрации Петр Пантелеев.

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    "Мы шокированы трагедией, произошедшей в Кемерово. В связи с этим мэр Киева поручил проверить на соответствие нормам пожарной безопасности все торгово-развлекательные комплексы и другие места массового пребывания людей", — сказал чиновник.

    Он призвал владельцев ТРЦ и других заведений массового пребывания людей упорядочить и обеспечить надежную работу систем противопожарной безопасности.

    Отмечается, что проверки будут проводить совместно городские власти и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

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