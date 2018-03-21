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    Киев

    За "минирование" Верховной Рады задержана жительница Киевской области

    (обновлено: )112
    Пьяная жительница Бориспольского района позвонила в полицию и сообщила о минировании Верховной Рады. Лже-минер была оперативно задержана, взрывных устройств у нее не найдено.
    Рада под усиленной охраной, 5 декабря 2017
    ostro.org

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Полиция задержала жительницу одного из сел Киевской области, которая сообщила о минировании здания Верховной Рады.

    Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По данным полиции, сообщении о минировании парламента поступило во вторник вечером. При осмотре помещений и прилегающей территории взрывных устройств не нашли.

    "Сотрудники уголовного розыска установили, что ложное сообщение осуществила женщина, проживающая в одном из сел Киевской области. С помощью коллег из Борисполя удалось установить ее местонахождение и доставить в управление киевской полиции", — говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции.

    Сообщается, что злоумышленница звонила в состоянии алкогольного опьянения.

    Решается вопрос о вынесении обвинений по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности". Виновнице грозит наказание от двух до шести лет лишения свободы.

    Напомним, в Верховной Раде утром в среду начал работать контрольный пост силовиков, которые сканируют личные вещи входящих и заставляют проходить рамку металлоискателя.

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