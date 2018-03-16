Порошенко прокомментировал подготовку теракта в Раде

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил в пятницу, что разоблачение подготовки теракта в Киеве шокировало даже тех, "кто повидал всякое в своей жизни".

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил депутата Верховной Рады Надежду Савченко в подготовке теракта в здании парламента и попросил Раду дать согласие на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест. Парламент исключил Савченко из комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

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"То, что в последние дни разоблачили украинские спецслужбы и правоохранители, по правде говоря, шокирует даже тех, кто, казалось бы, повидал всякое в своей жизни. Когда, казалось, уже ничем не удивишь. И смотря тут украинским воинам в глаза, я хотел бы заверить армию в том, что в наших вооруженных силах, в нашей армии есть очень надежный тыл. Я никому не позволю ударить в спину путем масштабной дестабилизации в стране", — заявил Порошенко во время поездки в Донбасс.

Надежда Савченко несколько дней находилась за границей, а в четверг была на допросе в СБ Украины как свидетель по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке серии терактов в Киеве. После допроса она явилась на работу в Раде, предположительно, с оружием, чем вызвала ажиотаж.