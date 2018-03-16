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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: Надя теперь зовется "хана Раде"

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    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте (49)

    (обновлено: )624140
    Любовь народная переменчива: всего за день скандальная нардеп Надежда Савченко из героини превратилась в "террориста". Теперь ее и Звезды героя могут лишить, и мандата… Однако столь же стремительно народные симпатии возвращаются. В чем причина?
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина    

    Скандал имени Надежды Савченко разгорается с новой силой. Буквально вчера парламент исключил Савченко из комитета по вопросам нацбезопасности и обороны после обвинений в подготовке теракта. В этот же день нардеп ошарашила страну, выступая перед допросом в СБУ по делу Рубана. А после допроса она явилась в Раду, предположительно, с оружием, чем вызвала еще больший ажиотаж.

    facebook.com/Сергій Делідон
    "Коммандо" Надежда Савченко. Лучшие фотожабы о госперевороте

    Савченко могут лишить звания "Герой Украины", если подтвердятся подозрения в подготовке ею военного переворота, об этом заявил нардеп Антон Геращенко. Скандальный нардеп к такому готова и отвечает всем: "Я думаю, придет время, я кину президенту в лицо эту звезду". Из неожиданного: фамилию героини Савченко внесли в раздел "Чистилище" скандально известного сайта "Миротворец" как "изменника родины".

    Стоит напомнить, что Генпрокуратура внесла в парламент представление о привлечении Надежды Савченко к уголовной ответственности, задержании и аресте. Ее подозревают в попытке организации вооруженного государственного переворота методом террора. Савченко подобные обвинения отвергает, обвиняя украинскую власть в преступлениях и заверяет, что намерена баллотироваться на пост президента страны в 2019 году. В соцсетях происходящее вызвало невероятно бурную реакцию.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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