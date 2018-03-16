Соцсети: Надя теперь зовется "хана Раде"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Скандал имени Надежды Савченко разгорается с новой силой. Буквально вчера парламент исключил Савченко из комитета по вопросам нацбезопасности и обороны после обвинений в подготовке теракта. В этот же день нардеп ошарашила страну, выступая перед допросом в СБУ по делу Рубана. А после допроса она явилась в Раду, предположительно, с оружием, чем вызвала еще больший ажиотаж.

Савченко могут лишить звания "Герой Украины", если подтвердятся подозрения в подготовке ею военного переворота, об этом заявил нардеп Антон Геращенко. Скандальный нардеп к такому готова и отвечает всем: "Я думаю, придет время, я кину президенту в лицо эту звезду". Из неожиданного: фамилию героини Савченко внесли в раздел "Чистилище" скандально известного сайта "Миротворец" как "изменника родины".

Стоит напомнить, что Генпрокуратура внесла в парламент представление о привлечении Надежды Савченко к уголовной ответственности, задержании и аресте. Ее подозревают в попытке организации вооруженного государственного переворота методом террора. Савченко подобные обвинения отвергает, обвиняя украинскую власть в преступлениях и заверяет, что намерена баллотироваться на пост президента страны в 2019 году. В соцсетях происходящее вызвало невероятно бурную реакцию.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook