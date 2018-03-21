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    На входе в Раду установили сканер и металлоискатели

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    Савченко: что ждет героя Украины в Украине (93)

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    После информации о возможном теракте и о том, что народные депутаты проносят в сессионный зал оружие, на входе в Верховную Раду установлен контрольный пост по проверке личных вещей.
    Сканер установлен на входе в Верховную Раду
    Фото "112. Украина"

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Верховной Раде утром в среду начал работать контрольный пост силовиков, которые сканируют личные вещи входящих и заставляют проходить рамку металлоискателя.

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    Как сообщает "112. Украина" нововведения касаются всех без исключения, в том числе и народных депутатов Украины, которые пользуются правом неприкосновенности.

    Для тех, кто хочет оставить личные вещи или же оружие, в фойе Верховной Рады установлены шкафы с ячейками на замке.

    Фото "112. Украина"
    Сканер установлен на входе в Верховную Раду

    Напомним, что усиленные меры безопасности в Верховной Раде было решено ввести после того, как генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил депутата Надежду Савченко в подготовке террористического акта в сессионном зале парламента. Якобы Савченко намеревалась пронести гранаты и взорвать правительственную ложу.

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