Менжулина: виток эпидемии кори - результат бестолковой политики

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Украине рекордная вспышка кори: с 16 по 22 апреля корью заболели более тысячи человек. Это самое большое количество новых случаев заболевания, зафиксированных за неделю, с начала вспышки кори с 2017 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Там также добавляют, что больше половины заболевших — дети.

В ведомстве говорят, что вспышка связана с групповыми случаями заболеваемости в Волынской, Львовской, Закарпатской, Черниговской и Киевской областях.

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Всего же с начала года корью заболели почти 12 тысяч человек, среди них более семи тысяч — дети. Также статистические данные свидетельствуют, что от осложнений кори умерло восемь человек: шестеро детей и двое взрослых.

Подробнее о вспышке кори в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала врач-инфекционист Евгения Менжулина.

Голос Столицы Евгения Менжулина

Насколько реально критическая ситуация с заболеваемостью корью на сегодняшний день? Можно ли говорить об угрозе эпидемии?

— Дело в том, что у нас корь началась не вчера и не сегодня. А эпидемия кори была еще оглашена, так сказать, с конца 2017 года, и планомерно мы подводили информационный повод и работу среди населения, эпидемиологическую, что возможно, в этом году будет эпидемический порог превышен за счет волнообразного заболевания. Да, для кори вообще характерно такое волнообразное течение, то есть, через 3-4 года вспышки коревой инфекции: заходит определенный вирус и распространяется среди населения. О том, что эпидемия в разгаре, много заболевших и распространение инфекции, к сожалению, не прекращается, это связано и с погодными условиями, и с вакцинальной политикой, с наличием и отсутствием вакцинного материала, и выведением и не выведением методов карантина и на местах. Поэтому пока еще заболеваемость высокая, продолжают люди болеть, но в принципе планомерно к лету оно все равно уже идет на спад.

Вообще, что нужно делать для того, чтобы не началась эпидемия кори? Вы говорите, что оно само собой пойдет на спад к лету?

— Вообще — да, здесь мнения расходятся. И представители МОЗ утверждают, что корь — это не карантинная инфекция, и карантин накладывать не обязательно. Но старая эпидемиологическая школа все-таки считает, что если есть очаг инфекции, то лучше его оградить карантинными методами, ограничить коллективы, чтобы не посещал кто-то этот коллектив, и те, кто были в коллективе, не посещали другие. Это касается учебных учреждений, воинские части, которые сейчас лидируют по заболеваемости. Все-таки карантинные мероприятия также были введены в некоторых лечебных учреждениях, где были выявлены больные с корью, не инфекционные, я имею в виду, что там общетерапевтического плана. Это все применяется, это все делается на уровне внутренних приказов, на уровне внутренних эпидемиологических служб и санстанций.

То, что касается вакцинальной политики, она, к сожалению, не изменилась ни в лучшую, ни в худшую сторону. Вакцинальный материал, который был, сейчас в доступе есть, но где-то — в большей, где-то в меньшей степени. Потихоньку уже учатся наши люди, население работать с иммунологией, то есть узнают свой иммунологический статус касательно кори, потихоньку задумываются о том, что все-таки надо вакцинироваться. То есть планомерно, потихоньку движение идет в сторону улучшения.

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Оперативный штаб Минздрава 20 апреля принял решение о расширении мер усиленной иммунизации всех групп детей. Ранее эти меры распространялись на детей до девяти лет. Почему сейчас повысили порог?

— Дело в том, что вакцинальный возраст по кори ограничивается первый год жизни и шесть лет. Поскольку у многих детей были пропущены вакцины в эти годы жизни, то приняли такое решение, что давайте ревакцинировать уже позже. А поскольку у нас детство считается до 18 лет, то в обязательный календарь внесли изменения, что кроме того, что было в год и в шесть лет, узнается иммунологический статус ребенка, и добавляется вакцина, либо ревакцинируется. То есть ревакцинируется ребенок, либо идет вакцинация по новой абсолютно. С этим и связано, что большое количество детей не было своевременно вакцинировано или ревакцинировано. То есть не первой не было сделано дозы вакцины, либо не было вообще ничего сделано. То же самое и негласно идет среди взрослого населения. Общемировые стандарты диктуют до 30 лет вакцинацию взрослого населения, и после 30, учитывая эпидемические показания, и учитывая наличие иммунитета к коревой инфекции. При отсутствии вводится активная вакцинация, при наличии иммунитета — уже смотрится по эпидпоказаниям.

РИА Новости Украина Карта распространения кори в Украине

Дело в том, что прививка не является 100% гарантией от того, что человек не заболеет. Прививка не даст тяжелого развития инфекционного процесса, не даст развиться осложнениям. Потому что будет работать иммунитет. То есть если даже есть прививка, это не значит, что человек не перенесет корь. Делается прививка только лишь с целью предотвратить тяжелое течение заболевания. В таком случае у привитых людей корь может иметь нетипичное течение. И у них удлиняется инкубационный период, они могут быть чуть дольше заразными, контагиозными, но эти люди будут, скажем так, отделаются легким испугом.

У нас сейчас нет проблем с вакцинами от кори?

— Нет, все равно есть регионы, которые более дефицитные по кори, периферия, в принципе, может быть и в дефиците. Западные регионы, там по-прежнему наблюдается в некоторых местах. Центр, столица — понятно. Можно найти, но тоже надо приложить для этого усилия — пообзванивать аптеки, посмотреть в амбулаториях семейной медицины, посоветоваться с терапевтами, где есть, где нет. То есть такого, что я сегодня решил, встал, пришел к терапевту: сделайте мне прививку, такого на сегодняшний день могут похвастаться, наверное, единичные лечебные учреждения.

Кроме вакцины, есть пути защитить себя?

— Кроме вакцинации, естественно, это опять же таки карантинные методы. Если вы знаете, что в данном коллективе были случаи кори, стараться максимально себя оградить от посещений этого коллектива. Хороший режим, хорошее питание — это залог успешной работы нашей иммунной системы. Какие-то специфические лекарства, специфические противовирусные или иммуностимулирующие препараты, я не особо рекомендую. Потому что опять же таки каждый случай индивидуален. Кому-то что-то подойдет, кому-то что-то не подойдет. Следить за собой, за окружающими. Самое главное — принимать вовремя какие-то меры по ограничению контакта с инфицированными людьми.

Напомним, президент организации "Медицинское право в Украине" Виктор Сердюк в эфире "ГС" заявил, что ситуация с заболеваемостью корью вызвана неспособностью Минздрава обеспечить вакцинацию из-за провала работы по информированию населения о ее необходимости.