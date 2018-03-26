От подорожания ЖК-услуг страховки нет — Голубенко

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев заявил, что инвентаризация имущества компании "Киевэнерго" завершена. По его словам, количество объектов, подлежащих передаче "Киевтеплоэнерго", составляет 89 тысяч. Кроме того, данное коммунальное предприятие на данный момент является единственной альтернативой "Киевэнерго", которое может справиться с подготовкой к отопительному сезону и его проведением.

Подробнее об инвентаризации и как переход на новое коммунальное предприятие может отразиться на показателях в платежках киевлян, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал юрист, эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Кількість об’єктів, які підлягають передачі "Київтеплоенерго", становить 89 тисяч. Про що тут конкретно мова?

— Йдеться здебільшого про саму інфраструктуру, тобто, про самі мережі. Що ми маємо? Фактично, всі мережі, які подають нам тепло безпосередньо від самих теплових електростанцій, від теплових станцій, від котелень, перебувають здебільшого у комунальній власності, тобто, у власності громади міста Києва, тобто, нас з вами. Фактично всі ці мережі віддали під управління "Київенерго", і був укладений відповідний договір. Зараз стоїть питання про те, що проведена інвентаризація, і буде здійснюватись розподіл безпосередньо тарифу — вартості самої теплової енергії і вартості передачі цієї теплової енергії безпосередньо до наших осель. Відповідно, буде визначатись за конкурсом, скоріше за все, компанія, якій будуть передаватись в управління власне ці мережі. До цього ними управляло "Київенерго", а зараз або це буде здійснювати якась комунальна компанія, або, можливо, буде передано іншій приватній компанії для управління цими мережами.

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Мова йдеться про передачу "Київтеплоенерго". Це те, про що Ви кажете?

— Ні, не зовсім. Йдеть про те, що самі потужності вироблення енергії, тепла здебільшого перебувають у власності самого "Київенерго", але всі мережі, які безпосередньо з’єднують виробництво тепла і з’єднують з нашими оселями, тобто, взагалі всі мережі перебувають саме у комунальній власності, у власності громади міста Києва.

А "Київтеплоенерго" яким боком туди відноситься?

— "Київтеплоенерго" взагалі є власником безпосередньо самих потужностей по виробництву тепла. На сьогодні це акціонерне товариство, це приватна компанія. Відбулась ще додаткова приватизація акцій, і вони були викуплені, відповідно, приватними інвесторами.

"Київенерго", "Київтеплоенерго" і ми з вами. Давайте в цьому трикутнику розберемось. За словами Пантелєєва, кількість об’єктів, які підлягають передачі до "Київтеплоенерго" від "Київенерго" становить 89 тисяч.

— Йдеться про мережі, про різного роду комунікації, тобто це можуть бути певні так звані вузли, де здійснюється передача цієї теплової енергії, розподіл цієї теплової енергії. Йдеться про ці об’єкти. Не йдеться про безпосередньо майно самої генеруючої кампанії. Тобто, зараз існує питання про те, що має бути здійснений, відповідно до наших міжнародних зобов’язань, розподіл тарифу і розподіл взагалі розрахунку виробництва самої теплової енергії і передачі самої теплової енергії. Тут варто ще зазначити, що є цілий ряд, мабуть, котелень, які залишаються у власності громади міста Києва, які могли перебувати в управлінні безпосередньо самого "Київенерго" і які фактично також постачали, безпосередньо виробляли тепло для киян. Тобто, йдеться про розподіл саме генерації, яка належить "Київенерго"… Ці всі мережі і ці всі об’єкти, які взагалі пов’язані з передачею і розподілом тепла, якраз перебувають у комунальній власності і знаходяться в управлінні тільки "Київенерго".

Я так розумію, що контракт з "Київенерго" закінчується у кінці квітня, і продовжувати його не будуть. Чи зміниться щось для споживачів?

— Я думаю, що для споживачів зміна відбудеться, тому що, принаймні, якщо буде взагалі всі ці об’єкти, мережі будуть передані іншій компанії в управління, то ми побачимо розподіл тарифу, тобто будуть виникати дві графи. Якщо ми раніше сплачували просто теплопостачання, то зараз вже дві графи будуть. Я думаю, це вже буде з наступного опалювального сезону. Перша – це вартість самої теплової енергії і її постачання, розподіл безпосередньо, доставка до наших осель.

Якщо ця компанія буде або найбільшою на ринку, або єдиною на ринку, то ми, в принципі, не зможемо контролювати цю статтю витрат, адже немає приладів, які змогли б точно поміряти, де є втрати, скільки коштів витрачаються на доставку цієї теплоенергії.

— Правильно. Для цього розробляється тариф, який затверджується Нацкомісією регулювання енергетики і комунальних послуг. Є вартість генерації, тобто, вартість тепла, яке виробляється. За великим рахунком, зараз у нас в тарифі вона складається також з певних складових. Це вартість самої генерації тепла і, відповідно, вартість доставки, постачання цього тепла. Єдиний момент, що зараз буде проведений відповідний розподіл двом різним постачальникам. Тут вже питання, яким чином буде врегульований цей тариф, тому що, якщо з генерацією питань немає, це більш-менш зрозумілі цифри, то з питанням постачання, дійсно, можуть бути проблеми. Якщо ми візьмемо за норму втрати, наприклад, у мережах європейських стандартів, то тоді компанія, яка буде безпосередньо управляти цими мережами, відповідно, буде зацікавлена в тому, щоб ці мережі перебували в нормальному стані для того, щоб фактично мінімізувати ці втрати і привести їх до якихось зрозумілих, ринкових, європейських параметрів. Адже всі втрати в мережах будуть безпосередньо втратами самої компанії, яка буде управляти цими мережами і об’єктами.

Кияни в підсумку будуть платити більше чи менше, якщо буде структуризація цього тарифу?

— Теоретично ціна мала би залишитись така ж. Єдине тільки виключення могла би бути різна ціна, можливо, для різних споживачів у залежності від того, де вони знаходяться, тобто, скільки витрат йде на доставку тієї чи іншої енергії. Але, знову ж таки, незрозуміло, яким чином піде НКРЄКП. Якщо вона піде шляхом того, як намагались затвердити абонентську плату на газ, то це одне питання. Якщо ж вартість буде включена так само безпосередньо в розмір вартості гігакалорії тепла, просто буде здійснений перерозподіл, тобто скільки буде генерація, скільки буде безпосередньо буде складати доставка, то, за великим рахунком, тоді не повинна змінюватись ціна. Але, як ми розуміємо, будь-які зміни в нашій країні, на жаль, призводять у сфері житлово-комунальних послуг тільки до подорожчання. Будемо сподіватись, що все ж таки ми побачимо більш якісні послуги і, звичайно, якщо більш якісні послуги, то, ймовірно, що за певних підстав ціна може навіть і знизитись, якщо компанія, яка буде управляти цими мережами і об’єктами, буде зацікавлена в енергомодернізації і в тому, щоб все ж таки мінімізувати втрати.

Напомним, кандидат юридических наук, эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украинского Института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук высказал мнение, что от введения RAB-тарифов энергокомпании получат прибыль, а украинцы — убытки.

Эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус отметил, что постоянные скачки тарифов делают индивидуальное отопление рискованным.