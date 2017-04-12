Нацкомиссия проведет консультации по абонентской плате за газ

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Украины планирует провести консультации по введению абонентской платы за газ.

Как сообщил в среду глава ведомства Дмитрий Вовк, комиссия предусмотрит дополнительную защиту потребителей, чтобы не повышать цены.

"Учитывая многочисленные обращения потребителей, народных депутатов, премьер-министра, президента Украины, мы прислушались и остановили наше решение для того, чтобы провести дополнительные консультации, выполнить все требования закона ("О рынке природного газа" — ред.), предусмотреть дополнительную защиту граждан, для того, чтобы ни один потребитель не получил повышение счета, а получил только позитивные изменения от этой реформы", — сказал Вовк на заседании парламента в среду. По его словам, решение о введении абонентской платы за газ позволило бы сделать прозрачным ценообразование.

НКРЭКУ ввела с 1 апреля для населения и промышленных потребителей абонентскую плату за пользование газосетями. Новые тарифы, по сути, являлись платой за подключение к системе газоснабжения и должны были оплачиваться ежемесячно на основании мощности счетчика потребителей вне зависимости от фактического потребления. В соответствии с решением, потребителям планировалось начислять плату за газ как за товар, а также отдельно плату за пользование присоединенными мощностями. Премьер Украины Владимир Гройсман потребовал пересмотреть решение о введении абонентской платы за пользование газосетями. Против этого решения выступил президент и депутаты украинского парламента, в связи с чем Нацкомисиия была вынуждена отменить это решение.