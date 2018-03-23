Дело Савченко будут расследовать не один год — адвокат

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Народный депутат Надежда Савченко с пятницы, 23 марта, начинает голодовку. Об этом она заявила во время судебного заседания на котором ей выбирают меру пресечения. Савченко напомнила, что когда была арестована в России, также объявляла голодовку.

Напомним, что избирает меру пресечения для Надежды Савченко Шевченковский райсуд Киева. Генпрокуратура просит избрать меру пресечения для Надежды Савченко в виде ареста на два месяца без возможности внесения залога. Выступая в суде прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник перечислил статьи, которые инкриминируют Савченко, и отметил, что в случае доказательства ее вины — ей грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Савченко подозревают в том, что она была в сговоре с Владимиром Рубаном и главарями так называемых ДНР и ЛНР, и они вместе планировали провести в Киеве несколько терактов и диверсий. В том числе, покушения на представителей власти, чтобы в результате осуществить в стране государственный переворот. У Генпрокуратуры есть видео- и аудиоматериалы с соответствующими подтверждениями, и их 22 марта продемонстрировали народным депутатам.

Сама же Надежда Савченко заявила, что знала, что за ней ведется слежка, и подыграла — мол, никакого теракта не было, а она таким образом запугивала власть.

Перспективы дела Савченко спрогнозировал адвокат Столичной коллегии адвокатов Геннадий Дубов в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви можете оцінити роботу сторони захисту Надії Савченко і звинувачення прокуратури?

— Роботу можна буде оцінити по результату, але обвинувачення наполягає на тому, що існують обґрунтовані підстави підозрювати Савченко у вчиненні низки особливо тяжких злочинів, а також в тому, що є ризики неналежної процесуальної поведінки. Відповідно просять обрати запобіжний захід саме у вигляді тримання під вартою. Своєю чергою захист стверджує напроти, що підозра необґрунтована взагалі, вказує на протиріччя, які там наявні, а також звертає увагу суду на те, що сама по собі тяжкість обвинувачень не може бути підставою згідно до практики ЄСПЛ по обранні саме найбільш суворого запобіжного заходу, як тримання під вартою. Я так розумію, вони спонукають суд обрати якийсь більш м'який запобіжний захід, наприклад, у вигляді домашнього арешту.

Тобто захисна позиція адвокатів Савченко буде працювати саме в цьому напрямку?

— Це один з можливих варіантів розвитку подій. Насправді, суд взагалі може відмовити в обранні будь-якого запобіжного заходу, таке мало місце, зокрема, в першій інстанції по справі Саакашвілі. Там також обвинувачення були певною мірою схожі, там не було замахів на життя державних діячів, але були звинувачення щодо насильницької зміни конституційного ладу, однак, тоді суд першої інстанції — Печерський суд, виніс рішення, яким визнав підозру необґрунтованою і відмовив взагалі в заході запобіжному. Однак, пізніше це рішення було скасовано вже апеляційним судом Києва.

А про доказову базу ГПУ що ви скажете, наскільки вона достатньо переконлива?

— Насправді при обранні запобіжного заходу не досліджується вся справа, лише досліджується окрема її частина, якою обвинувачення обґрунтовує підставність підозри. Тобто те, що певні дії мали все ж таки місце. Поки зарано говорити про загальну доказову базу, однак в центрі, я так розумію, знаходяться саме відповідні відео, які були продемонстровані вчора на засіданні ВРУ, а також показання відповідних свідків, я так розумію, агентів, які працювали певний час з Надією Савченко щодо цих спроб можливого перевороту державного.

Наскільки довго і складно підготувати доказову базу по подібній справі, як підготовка терактів та державних переворотів?

— Мені здається, дуже складно. Там проводилися негласні слідчі дії дуже тривалий час. І є особливість в цьому провадженні, що відносно народного депутата такі дії можливі лише за згодою ВР. Тобто недоторканність і в цій частині розповсюджується. Однак, слідство наполягає на тому, що ці дії негласні слідчі здійснювалися відносно Рубана, а народний депутат потрапив туди, умовно кажучи, випадково.

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Під час засідання суду адвокат заявив, що доказів про дії Надії Савченко немає. Вона сама зазначала, що чудово розуміла, що за нею стежать, тому робила політичну провокацію. Що ви скажете з цього приводу?

— Такі дії можуть бути теоретично розцінені, як готування до вчинення відповідних злочинів. І лінія захисту саме в тому, щоб продемонструвати, що насправді реальних намірів вчиняти будь-які такі дії не було, і що це саме провокація. Це питання вже судового розгляду, на стадії обрання запобіжного заходу передчасно про це стверджувати і з одного боку, і з другого. Наразі нас цікавить виключно, чи є взагалі підстави підозрювати — раз, і два — чи є наявні ризики, що будучи підозрюваною по справі, вона буде демонструвати неналежну процесуальну поведінку. Це і є, згідно до КПК, відповідними підставами для обрання запобіжних заходів.

На вашу думку, як довго може тривати судовий процес, розслідування у справі Надії Савченко?

— Якщо ми говоримо про запобіжний захід, то він має бути обраний протягом 72 годин з моменту затримання. Це сталося вчора, наскільки я розумію, протокол складено десь під 8 вечора, наскільки я чув в суді, відповідно, за три доби має бути обраний запобіжний захід. Що стосується суду самого, то для початку потрібно завершити досудове розслідування і передати справу до суду. Наразі про це говорити взагалі складно, це може розтягнутися на досить тривалий час, строки слідства можуть продовжуватися не один раз, враховуючи резонанс і складність, то дуже важко прогнозувати. Однак, в будь-якому випадку, я думаю, що мова йде не про один місяць, а, можливо, і не один рік.

Зазвичай в подібних справах адвокати обвинувачених сильніші за сторону обвинувачення, наприклад, ГПУ. Ваша думка з цього приводу?

— Мені, як адвокату також, приємно таке чути, що адвокати завжди сильніші обвинувачення, однак, всяке буває. І серед обвинувачення, і працівників правоохоронних органів є нормальні спеціалісти, і серед адвокатів є різного рівня. Однак, все одно тут вже високий рівень з боку прокуратури, вони відряджають на такі справи, як правило, кращих своїх працівників. Так і відповідно, обвинувачені хочуть, щоб їх захищали також компетентні кваліфіковані адвокати. Тут мені оцінки такі давати складно досить.

Які шанси того, в Надії Савченко заберуть мандат і звання Героя України?

— Мандат і Героя України забрати підстав правових немає. Мова про це не йде. І зокрема в цьому суді. Спеціальні нагороди такі не можуть бути забарні, це не спеціальне право, тому який би не був результат цієї кримінальної справи, мандату вона не позбавиться, і нагороди також.

Ранее политолог Николай Давидюк заявлял, что заказчикам Савченко важен не рейтинг, а созданный ею хаос.

В свою очередь политолог Руслан Бортник отметил, что грань героя и террориста в Украине зависит от лояльности к власти.