Суд над Савченко. Мы с вами где-то встречались?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Такого количества народа в Шевченковском суде Киева не видели со времен громкого процесса над лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко. И хоть с того времени прошло больше шести лет, а на скамье подсудимых теперь оказалась первый номер списка вышеупомянутой партии Надежда Савченко, собравшихся не покидало ощущение дежавю.

Суд или метро?

Очевидно, что место проведения судебного заседания было выбрано неслучайно. Власть справедливо предположила, что почти на окраину Киева, улицу Дегтяревскую сторонникам Савченко и случайным прохожим будет гораздо труднее добираться, чем, скажем, пройтись просто пешком по центру Киева. Правда, такой расчет сработал лишь на половину. Да, группа поддержки опальной летчицы оказалась немногочисленной, но к зданию суда она подтянулась еще за несколько часов до начала заседания. Среди поклонников Савченко можно было заметить как людей пенсионного возраста, так и бравых парней в камуфляжной форме. Подготовились к заседанию и правохранители — территорию вокруг здания суда оцепили бойцы Нацгвардии и полиция, а тем, кто хотел лично поприсутствовать на заседании предстояло пройти тщательный досмотр. Хотя, и в случае успеха на металлоискателе попасть в зал заседаний удавалось не всем. Из-за огромного количества представителей СМИ и силовиков, комната чем-то напоминала станцию метрополитена в часы пик.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко

Остановите пленку!

Почему-то еще более странно было увидеть в суде Надежду Савченко. В голове невольно образовалась цепочка из кадров, датированных разными сроками. Вот Савченко в суде РФ показывает средний палец служителям местной Фемиды, вот она, уже в статусе героя, дает показания против руководства ДНР-ЛНР в украинском суде. Следующий кадр — Савченко, не подбирая выражений, спорит с журналистами и называет долбо**бом уже украинского прокурора. Именно вызывающее, на грани фола, поведение и склеивает эти пестрые отрывки в единую киноленту.

УНИАН Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко

Единственным, кому удается хотя бы немного дисциплинировать Надежду Викторовну оказывается судья. На его вопросы депутат отвечает спокойно и без агрессии. Общение проходит в форме короткого диалога

— Вы не судимы?

Незаконно судима в Российской Федерации

— Есть ли у вас кто-то на содержании

Мать-пенсионер, ей 80 лет

— Образование, служба

Харьковский авиационный институт, служила в зоне АТО

— Есть государственные награды?

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Это новый анекдот?

Когда свою речь начинает прокурор, становится понятно, что в ближайшее время будет скучно. Большинство присутствующих слышали эту информацию уже не раз — сначала в заявлениях генпрокурора Юрия Луценко СМИ, потом на комитете Верховной Рады, потом в зале парламента. Доклад на полчаса можно свести к уже знакомой "подготовке насильственного свержения власти, убийства президента, депутатов, политиков и обычных людей".

Не блещет оригинальностью и Савченко, которая в свойственной экспрессивной манере заявляет, что почти каждый из украинцев готов пойти на все, чтобы взорвать действующую власть. Аргументы линии обвинения вызывают у еще вчерашней героини только ироническую улыбку.

"Чтобы реализовать планы терактов нужен целый полк, а не один человек. Я вам не депутат Пашинский и не стреляю сдуру по людям. Заговор, который вы мне вменяете — обычный разговор на кухне", — заявляет Савченко.

Непреодолимое ощущение дежавю появиляется и по окончании эмоциональной речи нардепа. Савченко объявляет голодовку, но в ее случае этот кардинальный шаг воспринимается присутствующими уже в качестве анекдота.